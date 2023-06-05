推動2050淨零排放 嘉大培訓首批16名森林碳匯專才

嘉義大學與阿里山創生公司合作，自3月起辦理「森林碳匯專案人才培訓工作坊」，招募22名學員，歷經88小時訓練及實地操作，有16人取得結訓證書，具備撰寫VCS（Verified Carbon Standard）或是黃金標準（Gold Standard, GS）等減碳驗證機構抵換專案能力，成為推動森林碳匯的生力軍。

如何將森林減碳的計量實際量化呈現，成為可抵換的碳權與交易標的，需要官方認可的森林碳匯減量方法，以及能將森林套用於減量方法，至今沒有可執行量化數據的專案人才。因此，嘉大管理學院科技管理學系與阿里山創生公司產學合作招募學員培訓，邀請農委會研究團隊編纂教材與實際授課，內容含括森林碳匯國內外趨勢、碳量推估、抵換方法及室內外的森林調查實測與計算。

計畫主持人嘉大科技管理學系教授李俊彥表示，透過產官學合作，才能將這些有興趣的學員轉化為未來推動森林碳匯的主力。嘉義林管處提供國有林班地供學員實地演練，讓該處成為國內第一處有合乎標準森林碳權估算的國有林班地。經學員實地測量顯示，嘉義林管處位於中埔鄉約5年生的新植造林地示範林班地約有2.5公頃，有可能在未來30年間產生633公噸的二氧化碳吸存量，若再通過抵換專案註冊核定後，即能成為可抵減或交易的碳權。