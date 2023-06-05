嘉縣東石龍舟競賽復辦點睛 端午節熱情開賽

停辦3年嘉縣東石龍舟競賽今年復辦，縣長翁章梁今天為競賽龍舟點睛開光時說，端午節東石漁人碼頭將熱情開賽，共有34隊報名參賽競逐50萬元獎金，歡迎來看划龍舟、吃海鮮。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦3年的嘉義東石龍舟競賽，在今年端午節（6月22日）恢復舉辦，縣府今天在東石漁人碼頭舉辦競賽龍舟點睛開光祭典。

翁章梁與立委蔡易餘、翁重鈞等人擔任點睛官，身披紅綾手持清香，遵循古禮行三獻禮，祈求眾神明保佑國泰民安，龍舟賽事順利平安，隨後依序為龍舟點睛開光，儀式簡單隆重。

翁章梁接受媒體聯訪表示，今年共有34隊報名參賽，競逐新台幣50萬元獎金，龍舟賽地點就在東石漁人碼頭旁水道，競賽當日更有精采節目表演、特色小吃攤商以及蚵仔粥、蚵捲、花枝丸試吃品嚐活動。歡迎全國各地民眾端午節來看划龍舟、吃海鮮、賞夕陽。

東石鄉長林俊雄表示，龍舟賽傳統可追溯到40年前，由在地耆老發起，雖睽違3年舉辦，但停辦期間鄉公所仍積極準備，買龍舟、改建龍舟停泊設施，只為延續這項特色傳統。