台南仁壽宮啟動修復工程 國內知名修復匠師操刀

歸仁區仁壽宮主祀保生大帝，為當地的信仰中心。47年前廟宇重建後，屋頂上的剪黏藝術經過風吹雨打，均已剝落不堪。管委會研議後，上月啟動修復工程，邀請國內知名修復師傅黃金生操刀，預計兩年後完工。

現年54歲黃金生，從事剪黏雕塑近40年。2005年通過內政部「古蹟暨歷史建築修復合格匠師」認證。目前團隊已將仁壽宮屋頂剪黏裝置拆除完成，將上3層防水保護，以利後續作業。

黃金生指出，原廟採用剪黏為「玻璃剪」，色彩艷麗具透光性，但無法經風吹雨淋，耐久性不佳；這次修復用「碗片剪」，因為經過1200度高溫窯燒，所以材質不易膨化，比較持久。

因為碗片剪不像玻璃剪的延展性強。「如鳳尾就無法一氣呵成，可能要疊兩三層才能呈現。」黃金生強調現在的工法需要花將近一倍的時間，才能完成。