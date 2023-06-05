台南觀光城規畫綠川廊帶 議員：汙染未解決應三思後行

台南市議員李啟維今天在市政總質詢指出，市府規畫拆除大台南觀光城，欲打開鹽埕大排，營造綠廊水岸，他質疑鹽埕溪大排，是竹溪的下游，如果打開，截流站在中華西路，廢水將聚集在兩旁國宅金華社區，造成汙染，擔心市府規畫的綠川廊帶將比現在環境更惡化。

水利局長韓榮華表示，目前鹽埕大排的水是截流到安平水資源中心，未來若打開鹽埕大排，會在此另設水質淨化場，呈現綠水廊道。他表示，因有箱涵鏽蝕，若要補強，也必須拆除部分建物，打開箱涵才能處理。

他說，2014年金華里長柯崑城提出觀光城改善規劃藍圖，結合社區營造、綠能發電、拉皮，創造3贏，不是拆掉觀光城，如今兩相對比來的實際遠見，值得參考。但政府因為公安疑慮就要拆除觀光城，這是不符程序正義作法，因為公安可以改善，何況高雄土木技師公會鑑定報告書認定安全無虞。

李啟維說，1984年前市長蘇南成為了改善竹溪下游鹽埕大排水質汙染惡臭，以獎勵民間投資條例在上面蓋了204間有使用執照，合法的大台南觀光城商店。而觀光城是由當時信譽卓著真善美建設公司所興建，比政府同時期興建排水箱涵更加堅固，新興路、新孝路、中華西路重車來往頻繁可以證明。

李表示，2018年觀光城自治會陳情時黃市長答應承諾，只要證明安全無虞就可幫忙，大台南觀光城自治會因此自費委託高雄土木技師公會鑑定，確實安全無虞，市長因此撤銷法院執行命令。但市府卻要拆，言而無信，有損政治聲譽，既然如此當初何必讓自治會花費巨資鑑定？他說，雖然觀光城收回政策是上任市長決定，當時經市議員質詢、代理市長李孟諺也認為沒有配套而暫緩。

李啟維說，最近下雨，截流站閘門打開，汙水排放至運河造成汙染，運河浮滿各種魚屍，難道可以視若無睹？市場處打開觀光城規畫綠川廊帶，新興路、新孝路、中華西路可能都要蓋橋，至少新孝路也要蓋一座橋，花費鉅額經費，反而造成汙染不得不慎。他認為應從長計議做好配套活化觀光城，照顧民生經濟帶動地方發展。