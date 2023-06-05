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因現實放棄美術…蘇琴雅近40年後圓夢 美術系畢業前個展

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
蘇琴雅熱愛美術因現實放棄，近40年後台南科大美術系畢業前今辦個展。記者周宗禎／攝影
蘇琴雅熱愛美術因現實放棄，近40年後台南科大美術系畢業前今辦個展。記者周宗禎／攝影

高雄榮總台南分院員工眷屬蘇琴雅小時熱愛美術、又有天份，國中老師到家拜訪希望家長能讓她學美術，卻因父母反對只好改念商科，會計工作35年直到子女長大自食其力，4年前毅然決然辭去工作，專心創作並考進台南應用科大美術系，名列前茅下周畢業，今天在高榮南分院展出近作20幅，圓了兒時立志畫家的夢想

高榮台南分院今天在「南院藝廊」舉辦「本真自然」夏日新展，邀請蘇琴雅展出水彩、油畫、壓克力彩等作品，預計展出到8月底。南分院院長王瑞祥率主管員工參觀。

蘇琴雅今年57歲，從小夢想當畫家。重回校園4年她說跟年輕人一起求學有點辛苦，尤其國英數通識課程有點難，但她心不老，認為讀大學科班更可以學習新知理論。畢業後打算拜名師精進繪畫實力，參加美展驅動創作企圖心。

蘇琴雅說，自幼熱愛書法、繪畫，因現實放下畫筆，然而藝術的心始終在心中的某個角落，無法忘懷。4年前參觀市府辦的創作小站活動，不經意瞥見一個藝術文創手作鑰匙圈為之動容，「就如同藝術之鑰般重啟封藏已久熱愛創作的繪畫之門，毅然重拾闊別35年的畫筆，進入夢寐以求的美術系就讀，求取專業藝術精華」。

蘇琴雅表示，她熱愛大自然，想要去感受、領悟人生，用善良的心來呈現。讓畫作融入生活中，希望透過藝術品展現地方的特色與生命力，為高榮南院帶來溫暖的改變。

蘇琴雅熱愛美術因現實放棄，近40年後台南科大美術系畢業前今辦個展。記者周宗禎／攝影
蘇琴雅熱愛美術因現實放棄，近40年後台南科大美術系畢業前今辦個展。記者周宗禎／攝影
蘇琴雅熱愛美術因現實放棄，近40年後台南科大美術系畢業前今辦個展。記者周宗禎／攝影
蘇琴雅熱愛美術因現實放棄，近40年後台南科大美術系畢業前今辦個展。記者周宗禎／攝影

蘇琴雅熱愛美術因現實放棄，近40年後台南科大美術系畢業前今辦個展。記者周宗禎／攝影
蘇琴雅熱愛美術因現實放棄，近40年後台南科大美術系畢業前今辦個展。記者周宗禎／攝影
蘇琴雅熱愛美術因現實放棄，近40年後台南科大美術系畢業前今辦個展。記者周宗禎／攝影
蘇琴雅熱愛美術因現實放棄，近40年後台南科大美術系畢業前今辦個展。記者周宗禎／攝影
蘇琴雅熱愛美術因現實放棄，近40年後台南科大美術系畢業前今辦個展。記者周宗禎／攝影
蘇琴雅熱愛美術因現實放棄，近40年後台南科大美術系畢業前今辦個展。記者周宗禎／攝影

台南 夢想 畫作

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