關廟綠竹筍因旱欠收 農會：估再1月產量回穩
關廟綠竹筍種植面積近627公頃，每年產季3至9月，尤其5至7月更是品質最佳。不過2、3月乾旱影響，導致產量減少，甚至還有出現「空包彈」恰好5月初鋒面來台，讓綠竹筍得以解渴，產量回穩。近日關廟區農會正將採收的綠竹筍集運供銷進行加工，推廣部主任黃國斌表示，此次採收至少延遲近兩個月，是歷年來最晚。
黃國斌表示，之前久旱未雨，導致3、4月的「竹頭筍」大受影響，再加上筍農心想後續應有雨水進帳，才驅使產量減少，相較於去年產量，最少縮減四至五成。
黃國斌指出，除了5月初鋒面讓綠竹筍獲得雨水滋潤之外，筍農只好另尋水源，引溪水灌溉，才讓綠竹筍產量回穩。5月24日起，區農會也開始進行收購，集貨加工。每日有2公噸的綠竹筍到貨。若要產量回穩，推估還要再一個月。
不過黃表示，加工期間還是能看到竹筍有受到乾旱影響的現象。像是筍殼會出現裂縫，象徵因為缺水導致龜裂，或者外觀偏黃。
至於2、3月因乾旱受損的綠竹筍，農委會5月21日公告農業天然災害現金救助，29日申請通報截止。
區公所農建課長楊正文表示，天然災害通報件數共有854件，有1956筆土地。公所在一個月內須將每筆土地勘查完後交由農業局進行不定點複查。
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