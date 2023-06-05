導讀木都嘉義的過去、現在與未來 《森林之嘉》新書發表

嘉義市有2座森林，一是眾所周知的阿里山，另一則是充滿著木造建物的嘉義市區；嘉義市文化局表示，木都嘉義是集眾人之力，用木頭種出來的城市。嘉義市立博物館《森林之嘉》新書發表，導讀木都嘉義的過去、現在與未來，繼續推廣嘉義木都文化。

文化局盧怡君局長表示，為讓民眾對林業、木生活到木建築有更深入的認識，舉辦這場新書發表會，邀請國立台灣科技大學建築學系副教授蔡孟廷、南華大學建築與景觀學系副教授陳正哲進行導讀。2名老師從「都市中木造建築的風景」及「百年後的木都風景」等主題，分享各自對嘉義木都城市風景的想像與期待。

金龍文教基金會董事長蔡榮順、阿里山世界遺產協會理事長郭盈良、福樟實業有限公司總經理張元耀、原型結構工程顧問公司負責人陳冠帆結構技師等人到場支持外，其餘參加者有來自木產業從業人員、返鄉青年、製材廠業者們以及對這個議題有興趣的一般民眾，聆聽後積極提問，嘉義市未來是否有機會能透過都市重劃新增木構建築專區、市府可以透過輔導一至二間民營製材廠轉型經營並使其成為嘉義木都2.0的亮點等。