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台南市定民俗「土城香」63年 首度開放全台信眾擲筊選會首

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南安南區正統鹿耳門聖母廟明年將舉辦土城香活動，所有的特色陣頭都將參與。記者修瑞瑩／攝影
台南安南區正統鹿耳門聖母廟明年將舉辦土城香活動，所有的特色陣頭都將參與。記者修瑞瑩／攝影

台南市定民俗安南區「土城香」將在明年舉辦香醮大典，正統鹿耳門聖母廟表示，土城香舉辦63年以來，第一次奉媽祖指示，開放各地信眾擲筊杯參選「五大主會首」，今天特別成立「香醮辦公室」，象徵一系列擴大舉辦的活動正式啟動。

文化局表示，土城仔香是南瀛5大香之一，2013年登錄為市定民俗，土城香自1961年舉辦以來，不僅媽祖巡香與五府千歲醮、香醮合一是特色，虎尾寮宋江陣「頭旗、雙斧」、郭岑寮金獅陣「金獅」、蚵寮角白鶴陣「白鶴、童子」、砂崙腳八家將「刑具爺」、青草崙百足真人「蜈蚣頭」等陣頭，傳承至今，更是精彩無比。

鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，欣逢媽祖指示「本科開放外界信徒參與五大主會」，63年來僅有土城轄境信眾才可參加擲筊杯選的「五大主會首」，甲辰科（明年）將首度開放全天下信徒共同參與「搏杯」，也因此廟方提早開始籌劃相關活動，今天並舉行「《甲辰科土城香》啟動記者會暨揭幕儀式」。

王增榮主委表示，身為台南市定文化資產的「土城香」，也是明年台南400的重點宗教項目，除了延續祈安禳災的傳統外，希望能讓更多外界人領受媽祖的福份，將香醮的意義發揚光大。

建醮辦公室啟動後將開始一系列活動，包含8月舉辦「土城香文史營」、10月「搏主會」、12月安座慶典，明年元宵更將結合土城香的武陣進行聯演。

而明年媽祖誕辰前的土城香也將籌辦「追媽祖路跑」、「跟百足真人一起走」、「武陣大會師」、「土城香短片競賽」等活動。

市政府文化資產局管理處表示，土城香舉辦超過一甲子，難得的是相關資料手稿，幾乎都有保存下來，這幾年也協助廟方進行資料整理與數位保存。

廟方表示，目前也正在進行「土城香古文件整飭數位化成果展」、「土城香老照片回顧展」，讓超越一甲子的歷史軌跡，藉由文資影像與數位化，繼續傳承給下一代。

台南安南區正統鹿耳門聖母廟明年將舉辦土城香活動。記者修瑞瑩／攝影
台南安南區正統鹿耳門聖母廟明年將舉辦土城香活動。記者修瑞瑩／攝影
台南安南區正統鹿耳門聖母廟明年將舉辦土城香活動，副市長葉澤山等人今天參與辦公室成立儀式。記者修瑞瑩／攝影
台南安南區正統鹿耳門聖母廟明年將舉辦土城香活動，副市長葉澤山等人今天參與辦公室成立儀式。記者修瑞瑩／攝影
台南安南區正統鹿耳門聖母廟明年將舉辦土城香活動，目前正展出一甲子以來保存的相關紀錄。記者修瑞瑩／攝影
台南安南區正統鹿耳門聖母廟明年將舉辦土城香活動，目前正展出一甲子以來保存的相關紀錄。記者修瑞瑩／攝影

媽祖 文化資產 台南

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