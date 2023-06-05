嘉市盧義路路樹生病 滿地花葉恐滑倒 居民陳情

嘉義市盧義路兩側約400公尺長的行道樹大花紫薇疑因病蟲害，大量掉落葉、花朵，一旁果園農作物也出現黑褐色斑點，居民不堪其擾連署陳情，希望市府更換樹種。市府建設處表示，加強管理、噴藥，邀集里民討論有共識後才會換樹種。

圳頭里長楊鳳祥說，有居民反映不知為何行道樹在花謝時期的味道很臭，落葉很多在人行道容易讓人滑倒，尤其在秋冬更讓清潔隊員疲於奔命，且近期好像受病蟲害，連鄰近居民農作感染影響生長，甚至枯死。

王田里長馬久彥指出，居民果園裡的芒果呈現黑褐色斑點，無法收成，有些花卉也出現黑斑，所有矛頭都指向是行道樹染病造成損害。

近30名居民連署向議員郭定緯陳情位於盧義路327號附近兩側所種的大花紫薇，希望市府更換易於管理的樹種；日前市府建設處人員前往會勘，發現大花紫薇疑感染煤煙病造成樹葉枯黑，且風一吹起便會飄入下風處附近住家花圃、農田、果園，影響作物生長。

建設處表示，大花紫薇是常見行道樹種，是當時內政部營建署開闢道路時選擇種植，對於落葉、病蟲害等問題，將加強維護管理。