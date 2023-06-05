聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市盧義路路樹生病 滿地花葉恐滑倒 居民陳情

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市盧義路兩側行道樹大花紫薇大量花朵掉在人行道，居民憂心行人滑倒。記者李宗祐／攝影
嘉義市盧義路兩側行道樹大花紫薇大量花朵掉在人行道，居民憂心行人滑倒。記者李宗祐／攝影

嘉義市盧義路兩側約400公尺長的行道樹大花紫薇疑因病蟲害，大量掉落葉、花朵，一旁果園農作物也出現黑褐色斑點，居民不堪其擾連署陳情，希望市府更換樹種。市府建設處表示，加強管理、噴藥，邀集里民討論有共識後才會換樹種。

圳頭里長楊鳳祥說，有居民反映不知為何行道樹在花謝時期的味道很臭，落葉很多在人行道容易讓人滑倒，尤其在秋冬更讓清潔隊員疲於奔命，且近期好像受病蟲害，連鄰近居民農作感染影響生長，甚至枯死。

王田里長馬久彥指出，居民果園裡的芒果呈現黑褐色斑點，無法收成，有些花卉也出現黑斑，所有矛頭都指向是行道樹染病造成損害。

近30名居民連署向議員郭定緯陳情位於盧義路327號附近兩側所種的大花紫薇，希望市府更換易於管理的樹種；日前市府建設處人員前往會勘，發現大花紫薇疑感染煤煙病造成樹葉枯黑，且風一吹起便會飄入下風處附近住家花圃、農田、果園，影響作物生長。

建設處表示，大花紫薇是常見行道樹種，是當時內政部營建署開闢道路時選擇種植，對於落葉、病蟲害等問題，將加強維護管理。

行道樹 人行道

延伸閱讀

行道樹危害居民？ 連署陳情移除換樹

台東出現路樹殺手 8棵小葉欖仁遭鑽孔下毒死亡

影／驚險鏡頭曝光！他見山壁落石才停 下一秒被路樹砸爛車

屏東颳起強風機車難行 吹倒路樹...汽車煞不及撞上

相關新聞

台南單車道有斷點、缺樹蔭 市府允改善

台南引進YouBike後，居民及遊客使用率高，也帶動自行車風潮，但議員指台南部分單車路線有斷點，例如雙博物館路線，因安平...

農民：若收入穩定 願轉型農電共存

2年前雲林沿海推行700公頃漁電先行區，經濟部最近研擬在農地以「農業容許方式」開發500多公頃農電，對此，有養殖業者說，...

堤防引道有裂縫 東石臥龍橋如期通車

前年4月動工的嘉義縣東石鄉臥龍橋重建工程一再延宕，日前民眾發現橋北側的堤防引道側面竟出現2條大又長的裂縫，向議員陳情有安...

嘉市盧義路路樹生病 滿地花葉恐滑倒 居民陳情

嘉義市盧義路兩側約400公尺長的行道樹大花紫薇疑因病蟲害，大量掉落葉、花朵，一旁果園農作物也出現黑褐色斑點，居民不堪其擾...

青商會散播正能量 情歌王子陳勢安台南新營開唱

台南市新營青商會散播正能量，今下午在新營文化中心辦理音樂分享會，邀請情歌王子陳勢安演唱，詮釋自己著名「天后」等多首膾炙人...

雲林午仔魚的漁獲量明顯增加 原來和「這原因」有關係

俗稱午仔魚的四絲馬鮁魚肉質細緻爽口、油脂豐富、少刺營養價值高，加上野生數量稀少，使得午仔魚一直是饕客心中排行第一，雲林區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦