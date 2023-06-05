農民：若收入穩定 願轉型農電共存

2年前雲林沿海推行700公頃漁電先行區，經濟部最近研擬在農地以「農業容許方式」開發500多公頃農電，對此，有養殖業者說，若能收入穩定也願轉型；多名議員建議，縣府要提供優良廠商資訊，降低糾紛。縣府表示，仍在研議階段，未來一定會以保障農漁民權益原則辦理。

據了解，鑑於過去農地種電有的須申請變更地目，限制多，最近經濟部和農委會研擬農業容許方式推動農電的可行性，初步達成共識包括台17線以西的低地力土地及漁電共生專區的一般農業用地，可採農電共存方式開發，雲林可優先推動的低地力土地口湖鄉120公頃、四湖鄉230公頃、台西鄉236.7公頃合計約600公頃。

台西林姓養殖業說，最近文蛤大量死亡虧本連連，生產不穩定很頭痛，政府若能協助穩定養殖當然最好，只要給更多保障，轉型光電也樂觀其成；四湖鄉吳姓農民說，近來陸續有人把農田改成種電，收入相對穩定，「大家有樣看樣，意願比以前高」，但最怕找不到好廠商，一旦受騙就很麻煩。

縣議員顏嘉葦、蔡孟真、蘇國瓏認為，光電開發商如何回饋地方、以及若農民半途中止契約有何保障等，有賴政府制訂配套，同時也希望提供優良廠商資訊供農民參考。

雲林縣府建設處代理處長鄭峯明說，過去700多公頃漁電先行區的制訂採由下而上，先聽取農漁民的意願，再核定開發，推行頗為順利，農民可上網搜尋廠商資訊，或參考各案場經驗，再做出選擇。