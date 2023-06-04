青商會散播正能量 情歌王子陳勢安台南新營開唱

台南市新營青商會散播正能量，今下午在新營文化中心辦理音樂分享會，邀請情歌王子陳勢安演唱，詮釋自己著名「天后」等多首膾炙人口歌曲，與會大小朋友陶醉其中，度過浪漫假日。

陳勢安共演唱「天后」、「勢在必行」、「連輸入法都記得你」等經典歌曲，並與現場鄉親藉由音樂分享內心探索和傷痛修復的過程，期待鼓勵民眾走過黑暗，迎向光明。

主辦單位新營青商更在會中抽出3名幸運觀眾，贈送陳勢安親筆簽名書，會長嚴奇均表示，青商長年促進青年企業家積極投身於社會服務與經濟發展、國際合作、善意與理解，透過陳勢安的音樂和自身經歷分享，協助大家釐清情緒，找到新方向。