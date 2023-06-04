青商會散播正能量 情歌王子陳勢安台南新營開唱
台南市新營青商會散播正能量，今下午在新營文化中心辦理音樂分享會，邀請情歌王子陳勢安演唱，詮釋自己著名「天后」等多首膾炙人口歌曲，與會大小朋友陶醉其中，度過浪漫假日。
陳勢安共演唱「天后」、「勢在必行」、「連輸入法都記得你」等經典歌曲，並與現場鄉親藉由音樂分享內心探索和傷痛修復的過程，期待鼓勵民眾走過黑暗，迎向光明。
主辦單位新營青商更在會中抽出3名幸運觀眾，贈送陳勢安親筆簽名書，會長嚴奇均表示，青商長年促進青年企業家積極投身於社會服務與經濟發展、國際合作、善意與理解，透過陳勢安的音樂和自身經歷分享，協助大家釐清情緒，找到新方向。
本身也是新營青商會常務監事的市議員李宗翰及與會的新營區長翁振祥指出，新營自過去便是台南藝文重鎮，音樂分享等一直備受民眾歡迎，也期望能夠藉由陳勢安歌聲和經歷分享，讓更多人找回勇氣、修復傷痛。
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