雲林午仔魚的漁獲量明顯增加 原來和這原因有關係
俗稱午仔魚的四絲馬鮁魚肉質細緻爽口、油脂豐富、少刺營養價值高，加上野生數量稀少，使得午仔魚一直是饕客心中排行第一，雲林區漁會強調，雲林沿海近年午仔魚的漁獲量明顯增加，和長年來魚苗放流有關。
每年端午節前後正是午仔靠岸產卵季，容易被捕，因而得名「午仔魚」，正值端午時節，雲林沿海除黑鲷魚外，午仔魚數量也不少，最近海岸或漁港到處可見釣客垂釣，主要也是為了釣黑鯛和午仔魚而來。
陳姓釣客說，雲林海域養蚵多，黑鯛喜愛蜉游生物多的養蚵區，形如天然漁場，也吸引不少午仔魚迴游，近年來這兩種魚的數量確有明顯增加，魚量多釣客自然趨之若鶩。
午仔魚價格昂貴，市面平均每尾1、200元，3台斤以上的大竹午魚，每尾少說也在2、3000元起跳，屬高經濟魚類。雲林區漁會總幹事林傳育說，近年來午仔魚的捕獲量明顯增加，甚至經漁民捕獲回報，以往極少見的大型四絲馬鮁（即俗稱竹午魚）也比過去增加，這和雲林多年來實施魚苗放流確有直接關係。
台塑企業已在雲林連續16年進行大量魚苗放流，本月1日起台塑再度實施大規模放流，由雲林區漁會理事長林溪岸、總幹事林傳育和台塑總管理處副總黃溢銓、麥寮管理部協理蔡建樑、台塑工業協理歐章憲、台化協理張桓誌、台塑石化協理吳恆昇、南亞協理賴勇酉等人主持放流儀式後，連日來一輛輛魚苗車駛進萡子寮港實施放流，每天數十萬魚苗放入海中，使海洋資源生氣盎然。
黃溢銓、蔡建樑指出，為補充日益枯楬的海洋資源，台塑企業和雲林區漁會合作，每年實施魚苗放流，今年邁入第16年，合計放流苗數到今年共突破800萬尾，放流魚苗選擇雲林沿海高經濟價值的四絲馬鮁（午仔魚）、紅衫和黑鯛等魚種，今年放流數量近53萬尾，以午仔魚近30萬最多，同時也選定魚苗長度大於5公分的體型，以提高存活率。
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