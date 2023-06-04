快訊

屏東河堤旁多輛機車遭撞毀 2人無生命跡象、3人輕重傷

陸軍湖口營區登步摃迅雷 「封門」爆發忠誠門與二號門之亂

中職／中信兄弟10號舉行阪神日 球團說前教頭林威助來不了

雲林午仔魚的漁獲量明顯增加 原來和這原因有關係

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台塑企業主管象徵性將魚苗倒入海中，連日來展開大規模魚苗放流，放流量達53萬尾。圖／台塑麥寮管理部提供
台塑企業主管象徵性將魚苗倒入海中，連日來展開大規模魚苗放流，放流量達53萬尾。圖／台塑麥寮管理部提供

俗稱午仔魚的四絲馬鮁魚肉質細緻爽口、油脂豐富、少刺營養價值高，加上野生數量稀少，使得午仔魚一直是饕客心中排行第一，雲林區漁會強調，雲林沿海近年午仔魚的漁獲量明顯增加，和長年來魚苗放流有關。

每年端午節前後正是午仔靠岸產卵季，容易被捕，因而得名「午仔魚」，正值端午時節，雲林沿海除黑鲷魚外，午仔魚數量也不少，最近海岸或漁港到處可見釣客垂釣，主要也是為了釣黑鯛和午仔魚而來。

陳姓釣客說，雲林海域養蚵多，黑鯛喜愛蜉游生物多的養蚵區，形如天然漁場，也吸引不少午仔魚迴游，近年來這兩種魚的數量確有明顯增加，魚量多釣客自然趨之若鶩。

午仔魚價格昂貴，市面平均每尾1、200元，3台斤以上的大竹午魚，每尾少說也在2、3000元起跳，屬高經濟魚類。雲林區漁會總幹事林傳育說，近年來午仔魚的捕獲量明顯增加，甚至經漁民捕獲回報，以往極少見的大型四絲馬鮁（即俗稱竹午魚）也比過去增加，這和雲林多年來實施魚苗放流確有直接關係。

台塑企業已在雲林連續16年進行大量魚苗放流，本月1日起台塑再度實施大規模放流，由雲林區漁會理事長林溪岸、總幹事林傳育和台塑總管理處副總黃溢銓、麥寮管理部協理蔡建樑、台塑工業協理歐章憲、台化協理張桓誌、台塑石化協理吳恆昇、南亞協理賴勇酉等人主持放流儀式後，連日來一輛輛魚苗車駛進萡子寮港實施放流，每天數十萬魚苗放入海中，使海洋資源生氣盎然。

黃溢銓、蔡建樑指出，為補充日益枯楬的海洋資源，台塑企業和雲林區漁會合作，每年實施魚苗放流，今年邁入第16年，合計放流苗數到今年共突破800萬尾，放流魚苗選擇雲林沿海高經濟價值的四絲馬鮁（午仔魚）、紅衫和黑鯛等魚種，今年放流數量近53萬尾，以午仔魚近30萬最多，同時也選定魚苗長度大於5公分的體型，以提高存活率。

台塑企業主管象徵性將魚苗倒入海中，連日來展開大規模魚苗放流，放流量達53萬尾。圖／台塑麥寮管理部提供
台塑企業主管象徵性將魚苗倒入海中，連日來展開大規模魚苗放流，放流量達53萬尾。圖／台塑麥寮管理部提供
台塑企業今年放流魚苗數量達53萬尾，連日來載運魚苗的車輛進入萡子寮港實施放流，以午仔魚的放流量最多。記者蔡維斌／翻攝
台塑企業今年放流魚苗數量達53萬尾，連日來載運魚苗的車輛進入萡子寮港實施放流，以午仔魚的放流量最多。記者蔡維斌／翻攝
台塑企業連日來展開大規模魚苗放流，今年放流量達53萬尾，16年合計已放流逾800萬尾，使雲林海洋資源明顯增加。圖／台塑麥寮管理部提供
台塑企業連日來展開大規模魚苗放流，今年放流量達53萬尾，16年合計已放流逾800萬尾，使雲林海洋資源明顯增加。圖／台塑麥寮管理部提供
雲林午仔魚的漁獲量明顯增加，雲林區漁會表示和台塑企業連年大規模魚苗放流有關。記者蔡維斌／翻攝
雲林午仔魚的漁獲量明顯增加，雲林區漁會表示和台塑企業連年大規模魚苗放流有關。記者蔡維斌／翻攝
台塑企業今年放流魚苗數量達53萬尾，連日來載運魚苗的車輛進入萡子寮港實施放流，以午仔魚的放流量最多。記者蔡維斌／翻攝
台塑企業今年放流魚苗數量達53萬尾，連日來載運魚苗的車輛進入萡子寮港實施放流，以午仔魚的放流量最多。記者蔡維斌／翻攝

雲林

延伸閱讀

雲林推出彩色粽子呷驚驚 安啦！全是這些好食材做成的

經部推農電共存加速光電開發 農民：配套保障最重要

柯文哲參拜北港朝天宮 指雲林立委沒適合人選

雲林斗南垃圾掩埋場暗夜火警 易燃垃圾狂燒火光染紅天空

相關新聞

雲林午仔魚的漁獲量明顯增加 原來和這原因有關係

俗稱午仔魚的四絲馬鮁魚肉質細緻爽口、油脂豐富、少刺營養價值高，加上野生數量稀少，使得午仔魚一直是饕客心中排行第一，雲林區...

義雲會辦音樂會 感恩及慰勞抗疫人員辛勞

雲嘉地區知名企業集結的義雲會今天在嘉義市文化中心舉辦國際音樂會，以悠揚音樂撫慰防疫人員的辛勞與貢獻，嘉義縣長翁章梁、雲林...

台南6月觀光工廠月 系列活動與體驗展現知性與趣味性

6月是台南市觀光工廠月，市政府今天在新光三越新天地小西門廣場舉辦嘉年華活動，慶祝觀光工廠20周年，市長黃偉哲希望透過嘉年...

台南單車道有斷點、沒樹蔭車友怨 市府：規畫改善

台南引進YouBike後，使用率高，也帶動自行車風潮，但議員指台南部分單車路線有斷點，例如雙博物館路線，因安平港區阻隔自...

台南鹿田宋江陣復出 首次展演「小鮮肉」注入活力

台南楠西區鹿田宋江陣傳承超過百年，因人口外移及疫情影響，成員一度短缺，因此中斷3年，去年經地方不斷招兵買馬，今年3月首次...

雲林推出彩色粽子呷驚驚 安啦！全是這些好食材做成的

雲林縣齊力產業文化藝術發展協會今天在口湖鄉下崙村推出「彩色粽」，五顏六色的小肉粽，許多村民好奇，以為是添染劑的粽子，起先...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦