義雲會辦音樂會 感恩及慰勞抗疫人員辛勞

雲嘉地區知名企業集結的義雲會今天在嘉義市文化中心舉辦國際音樂會，以悠揚音樂撫慰防疫人員的辛勞與貢獻，嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善等人受邀與會。翁章梁說，疫情期間防疫人員承受不安與壓力，透過音樂會慰勞肯定防疫人員。張麗善表示，雲林醫療資源較匱乏，能夠度過疫情防疫人員功不可沒。

義雲會創會會長林文村表示，疫情期間仰賴醫療、衛生、警察、消防等眾多抗疫人員幫助，才能安然度過疫情，本於企業社會責任、感恩的心，舉辦四海一家義雲有愛國際音樂會。

義雲會會長黃聰榮表示，這次音樂會是要發揮本土人文關懷精神，善盡企業社會責任，並共同打造國際視野與格局，向防疫英雄致上最高的敬意與感謝。

負責活動策畫的鋼琴家黃于真表示，希望藉由歐美日與本地國際重量級音樂家、樂團演奏有關聯性樂曲，彰顯四海一家義雲有愛活動特色，除了她彈奏蕭邦第2號詼諧曲，曾在建中、台大合唱團伴奏的台大醫院雲林分院長馬惠明彈奏莊嚴華麗的蕭邦波蘭英雄舞曲，就是要對台灣與波蘭互贈抗疫物資的友誼，帶來美麗的頌揚。

其他精彩演奏節目還包括望春風、落雨聲、只為了你、感恩的心等本土曲目，及李斯特的暴風雨等跨國節目內容，擔綱演出者包括希臘小提琴家迪瓦拉斯的歐盟之友三重奏、法國大提琴家法蘭克柏納德、日本小提琴家長岡聡季氏、留美鋼琴家侯星合、台師大葉樹涵教授指揮幼獅管樂團以及嘉義達邦國小鄒天使合唱團。