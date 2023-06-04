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王必勝出席防疫頒獎 讚翁章梁設檢疫所緩雙北醫療壓力

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣府今舉辦防疫有功單位授獎典禮，衛服部次長王必勝讚縣長翁章梁支持檢疫所設施，舒緩雙北醫療壓力。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府今舉辦防疫有功單位授獎典禮，衛服部次長王必勝讚縣長翁章梁支持檢疫所設施，舒緩雙北醫療壓力。圖／嘉義縣政府提供

感謝疫情間相關人員辛勞奉獻，嘉縣政府今天舉辦「COVID-19防疫有功單位授獎典禮」，衛服部次長王必勝、疾管署長莊人祥等人出席頒獎。王必勝表示，疫情初期檢疫所成居民的嫌惡設施，縣長翁章梁承受壓力全力支持，舒緩雙北疫情爆發時的醫療壓力，是中央與地方配合的良好典範。

王必勝表示，嘉義縣出現第一位確診者時，他立刻來視察，走出高鐵站就發現從交通到醫療設施，各個面向都已就位完畢，讓後續出現的確診者得到妥善照護。

中央疫情指揮中心成立1197天，在今年5月1日正式解編，今天縣長翁章梁、衛服部次長王必勝、疾管署長莊人祥與縣府團隊、醫療單位及民間協會團體等，285個單位近500人出席頒獎會場，一同回顧過去3年防疫點滴。

翁章梁說，一千多個日子為台灣人上了一課，不分老少共同經歷一場公共衛生與傳染病的教育，也是給醫療體系的最大考驗，感謝第一線的醫護人員、各級衛生單位、防疫旅館與計程車司機，在疫情期間忍受身心壓力，冒著確診風險的奉獻。

朴子醫院長賴仲亮指出，疫情期間嘉義縣設立4處中央檢疫所，1處衛生局檢疫所，感謝翁縣長與衛生局長趙文華支持，在縣內尚未出現確診個案前就積極處理檢疫所設置業務，承擔來自四面八方的壓力。

衛生局指出，2020年疫情剛開始蔓延，縣政府高度警覺，盤點醫療資源整備、強化管制分倉分流轉診制度，爭取布建長庚及慈濟醫院的雲嘉嘉在地COVID-19檢驗實驗室，更獨創疫苗接種「快打車」，將疫苗接種過程簡化，讓嘉義縣鄉親接種率高於全台平均。

嘉縣府今舉辦COVID-19防疫有功單位授獎典禮，衛服部次長王必勝出席頒獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府今舉辦COVID-19防疫有功單位授獎典禮，衛服部次長王必勝出席頒獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府今舉辦COVID-19防疫有功單位授獎典禮，衛服部次長王必勝出席頒獎給有功各單位。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府今舉辦COVID-19防疫有功單位授獎典禮，衛服部次長王必勝出席頒獎給有功各單位。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府今舉辦COVID-19防疫有功單位授獎典禮，衛服部次長王必勝出席頒獎給有功各單位。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府今舉辦COVID-19防疫有功單位授獎典禮，衛服部次長王必勝出席頒獎給有功各單位。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 疫情 確診 王必勝 翁章梁

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