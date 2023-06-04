雲嘉南濱海永續旅遊 180人單車體驗低碳新玩法

推廣自行車低碳永續旅遊，雲嘉南濱海國家風景區管理處今辦理3場單車小旅行，有180名車友報名參加，邀請6名培訓員分別率領車友深度慢遊，享受單車騎乘觀光樂趣。

雲嘉南風管處說，嚴選這3條單車小旅行為「北門-Bik訪鹽之古道」；「將軍、七股-秘境美拍．漁村體驗」；「安南-饕客文化騎遊．老街尋寶」。路線導入雲嘉南濱海小鎮豐富的濕地生態、宗教人文、鹽田古道、鳥類蹤跡等特色，串聯觀光遊憩資源，欣賞雲嘉南濱海獨特之美。

其中，最受歡迎的「七股-將軍濱海觀光慢遊」，自七股遊客中心出發，可在美國謬思大獎的「六號小島」美拍，還可同時探索鹽山及濕地生態，本條路線第2站景點有自然奇景秘境-火星洞鹽田，而鄰近青鯤鯓鹽田扇形，欣賞生命之樹扇鹽之美，路線最終站在將軍漁港體驗1日漁夫、串蚵及慢遊彩繪村，行程充滿驚喜。