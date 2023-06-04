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雲嘉南濱海永續旅遊 180人單車體驗低碳新玩法

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
推廣自行車低碳永續旅遊，雲嘉南濱海國家風景區管理處今辦理3場單車小旅行。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
推廣自行車低碳永續旅遊，雲嘉南濱海國家風景區管理處今辦理3場單車小旅行。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

推廣自行車低碳永續旅遊，雲嘉南濱海國家風景區管理處今辦理3場單車小旅行，有180名車友報名參加，邀請6名培訓員分別率領車友深度慢遊，享受單車騎乘觀光樂趣。

雲嘉南風管處說，嚴選這3條單車小旅行為「北門-Bik訪鹽之古道」；「將軍、七股-秘境美拍．漁村體驗」；「安南-饕客文化騎遊．老街尋寶」。路線導入雲嘉南濱海小鎮豐富的濕地生態、宗教人文、鹽田古道、鳥類蹤跡等特色，串聯觀光遊憩資源，欣賞雲嘉南濱海獨特之美。

其中，最受歡迎的「七股-將軍濱海觀光慢遊」，自七股遊客中心出發，可在美國謬思大獎的「六號小島」美拍，還可同時探索鹽山及濕地生態，本條路線第2站景點有自然奇景秘境-火星洞鹽田，而鄰近青鯤鯓鹽田扇形，欣賞生命之樹扇鹽之美，路線最終站在將軍漁港體驗1日漁夫、串蚵及慢遊彩繪村，行程充滿驚喜。

雲嘉南管理處表示，培訓自行車領騎導覽員，透過舉辦單車慢遊濱海小鎮，今年前半年共培訓70人，而領騎導覽員名單，未來將提供給到訪雲嘉南濱海車友，也鼓勵更多觀光商圈夥伴、旅行協會等規畫更多單車小旅行活動，共同推動「白色雲嘉南」品牌，更多活動資訊可搜尋FB「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。

推廣自行車低碳永續旅遊，雲嘉南濱海國家風景區管理處今辦理3場單車小旅行。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
推廣自行車低碳永續旅遊，雲嘉南濱海國家風景區管理處今辦理3場單車小旅行。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

單車 自行車 濕地

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