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雲林推出彩色粽子呷驚驚 安啦！全是這些好食材做成的

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣齊力產業文化藝術發展協會推出五顏六色的彩色粽，引人好奇，有的老人一開始還不敢吃，經試吃得知是營養天然食材製成，即一口接一口吃不停。記者蔡維斌／攝影
雲林縣齊力產業文化藝術發展協會推出五顏六色的彩色粽，引人好奇，有的老人一開始還不敢吃，經試吃得知是營養天然食材製成，即一口接一口吃不停。記者蔡維斌／攝影

雲林縣齊力產業文化藝術發展協會今天在口湖鄉下崙村推出「彩色粽」，五顏六色的小肉粽，許多村民好奇，以為是添染劑的粽子，起先試吃有點怕怕，但經協會志工說明，是用不同顏色的農作瓜穀製作，健康又好吃，大家才知原來是養生粽，笑說「吃了人生變彩色」。

雲林縣齊力產業文化藝術發展協會理事長丁芓圻表示，多年來她與海線社區大學合作深入研究各種健康飲食，並以「簡單做、健康吃」為理念，成立健康美食工作室，各和社區分享健康飲食。

丁芓圻指出，迎接端午節特研製可口好吃又健康的「五彩粽」，透過天然食材為傳統粽增加色彩，好看營養又健康，今天特製作750個分送給弱勢家庭與沿海長輩，開心迎端午。

她說，五顏六色的彩粽，是利用紅藜、紫芋、抺茶、南瓜、紫薯等食材為主要材料，搭配不同口味的餡料，巧思開發出五彩粽，有鹹有甜，各有不同風味，除了為粽子上了「天然色」，分量大小和營養也都經精心計算，不僅好吃又健康。

今天上午在口湖鄉下崙福安宮前廣場，由縣府社會處長林文志、縣議員黃文祥等多位口湖在地村長，共同把愛心粽發送給各村長輩和弱勢家庭；林文志表示，該協會結合傳統節慶，融入在地農漁產業，推動產業創新與文化藝術，建構健康社區美食，深具意義。

林文志說，尤其五彩粽非常新奇，也有創意，把在地農產作物天然入菜，突破一般人對肉粽印象，漂亮又特別，連肉粽也可「色香味俱全」增加食慾，感謝協會用心食農文化、關懷弱勢。

「這是啥咪碗糕！」打開香噴噴的粽葉，一看粽子竟是五顏六色，紅黃紫綠各不同，沒看過就不敢吃，老人家說，呷好幾十年肉粽，哪有肉粽是彩色的，這個有沒有染色的，能吃嗎？雖口水直流，心中卻有一連串的疑問。

「免驚！這攏是天然的五穀做的」經協會成員一一說明，保證沒色素，阿公好奇吃上一口，彩粽入口連連點頭說讚，沒想到肉粽嘛有彩色的，吃了人生就變彩色了，大伙邊吃邊笑，「天然尚好」有老人家一連吃了三粒，說每種顏色都試試，才知哪一款最好吃。

雲林縣齊力產業文化藝術發展協會推出五顏六色的彩色粽，由各村長發送給各社區長輩和弱勢家庭。記者蔡維斌／攝影
雲林縣齊力產業文化藝術發展協會推出五顏六色的彩色粽，由各村長發送給各社區長輩和弱勢家庭。記者蔡維斌／攝影
雲林縣齊力產業文化藝術發展協會推出五顏六色的彩色粽，引人好奇，也讓端午節更繽紛。記者蔡維斌／攝影
雲林縣齊力產業文化藝術發展協會推出五顏六色的彩色粽，引人好奇，也讓端午節更繽紛。記者蔡維斌／攝影
雲林縣齊力產業文化藝術發展協會推出五顏六色的彩色粽，引人好奇，經試吃得知是營養天然食材製成，即一口接一口吃不停。記者蔡維斌／攝影
雲林縣齊力產業文化藝術發展協會推出五顏六色的彩色粽，引人好奇，經試吃得知是營養天然食材製成，即一口接一口吃不停。記者蔡維斌／攝影

健康飲食 粽子 弱勢家庭 雲林 端午節

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