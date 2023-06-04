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台南長照服務再推夜間照護 語言不通可免費翻譯

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府推出夜間照顧服務以及協助看護與家戶溝通的服務。圖／台南市政府提供
台南市政府推出夜間照顧服務以及協助看護與家戶溝通的服務。圖／台南市政府提供

台南市政府去年完成每一國中學區都有一處日照中心，社會局今天表示，依衛服部統計至今年3月底，南市的長照服務涵蓋率66.74%，為6都第1；目前也推出夜間照顧服務以及協助看護與家戶溝通的服務，加上7月起老人健保全額補助，讓照顧者與受照顧者都能享有優質的照護。

社會局長盧禹璁表示，南市現有的夜間照顧服務項目包含居家服務(計186家次)，服務時間為晚上8時至晚上12時；居家喘息服務(計192家次)，每次最高10小時；小規模多機能機構-夜間喘息服務(計22家次91床)，須提前15天預約；.外勞請假期間短期照顧服務-夜間臨時住宿(計4家次27床)，須提前15天預約。有夜間照顧服務需求的民眾，可聯繫社會局個管師及照顧服務專員協助媒合轉介，或撥打長照專線1966或洽社會局長期照顧管理中心06-2931232，將有專人到府評估。

勞工局長王鑫基則說，為提升被照顧人照護品質並讓社福移工可以安心在台南工作，勞工局也推行「勞雇安心計畫」，由專業護理師、翻譯直接到宅提供服務，全程免費，今年預計服務100個家戶，可洽勞工局委辦單位台灣萬人社福協會曾先生(電話06-2570119)或勞工局張小姐(電話06-2951052)諮詢申請。

市府表示，今年元旦起勞動部開放聘僱外籍看護工短期替代照顧服務實施計畫後，雇主聘用外籍家庭看護工每年可使用短照服務等長照服務，可減輕照顧者負擔，也確保受照顧者的照護品質，更讓移工有休息的時間。

勞工局 外籍看護 長照

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