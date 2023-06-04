行道樹危害居民？ 連署陳情移除換樹

嘉義市盧義路大花紫薇行道樹疑遭感染病蟲害，農作物遭波及枯萎，落葉掉落路面，車輛行人經過有滑倒危險等，居民不堪其擾連署陳情，希望市府更換容易管理的樹種。市府表示，加強管理、噴藥，邀集里民討論有共識才換樹種。

位於盧義路327號附近兩側約400公尺長的行道樹大花紫薇，遭居民近30人連署向議員郭定緯陳情希望市府更換易於管理的樹種。

行道樹怎麼會引起這麼多居民陳情？圳頭里長楊鳳祥說，有居民反應，不知為什麼行道樹在花謝時期的味道很臭，落在人行道容易讓人滑倒，又落葉很多，尤其在秋冬更讓清潔隊員疲於奔命，而且行道樹好像受到病蟲害，居民農田被感染，影響農作物生長甚至枯死。

王田里長馬久彥說，居民果園裡的芒果呈現黑褐色斑點，無法收成，有些花卉也呈現黑斑，所有茅頭都指向是行道樹染病造成附近農作物損害。

日前市府建設處派員到現場與居民、里長、議員會勘，經查行道樹大花紫薇疑感染煤煙病造成樹葉枯黑，且位於下風處，風一吹起便會飄入附近住家花圃、農田、果園，影響作物生長。