家長學童體驗割稻、脱穀、包裝 從產製體會粒粒皆辛苦
「從玩中學習，這才是教育。」47歲香米農場主人劉瀚中笑著說，一邊教著40位家長、小孩如何割稻。歸仁區農會與劉瀚中合作在農場舉辦「食農教育一條龍」。從割稻採收，一路過關到真空包裝流程，讓參與者們玩得不亦樂乎。
農場主人劉瀚中表示，本次是今年首場一條龍式的食農教育體驗。從割稻採收、脱穀、曬榖到真空包裝等六大關卡，讓民眾一次了解從產地到餐桌的整個流程。
劉瀚中指出，這次除了讓參與者能夠體驗之外，還要他們從中學得「感恩」；對於農民辛苦栽種的成果都可以知足，了解「粒粒皆辛苦」的含義。
立法委員王定宇、市議員陳皇宇與40位參與民眾，一同手持鐮刀，以傳統的方式割稻穀，重現早期農村割稻的風光。
參與的簡媽媽表示，雖然與小朋友們生活在隨處都是農田的地方，可是很少能夠帶著小孩實際體驗，一條龍式的教育也真的讓孩子們能夠了解農事的辛勞。
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