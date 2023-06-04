快訊

不是只有少吃過敏食物！中醫教如何注意飲食才可有效預防過敏

美加軍艦通過台海 共軍意圖衝撞迫使美艦改變航道

影／3名高中生到大安海濱樂園戲水1人失蹤 陸海空持續搜救

嘉義東石新臥龍橋將如期通車 引道堤防裂縫仍待評估

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣東石鄉新臥龍橋6月12日將通車，北側引道堤防裂縫安全性仍待專家評估，暫不通行。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣東石鄉新臥龍橋6月12日將通車，北側引道堤防裂縫安全性仍待專家評估，暫不通行。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣東石鄉臥龍橋改建6月12日即將通車，日前民眾發現引道堤防出現上下2處大長裂縫，向縣議員翁聰賢陳情安全堪慮，縣府建設處立即停工，由水利處緊急施作堤防內部土壤固結；今天縣長翁章梁、立委蔡易餘等人視察主橋改建及品質，確保如期通車後的安全，將結束封橋繞道不便。

縣長翁章梁表示，今視察後可如期12日通車，後續加強工程會陸續完成，另引道因壓重堤防龜裂問題，水利處已做防護與加強，後續是否改建，施工單位已請專家評估。

157縣線是東石與布袋居民重要聯外交通要道，縣議員翁聰賢表示，此處車流大，民眾對延宕通車相當關注，也對堤防裂縫有安全疑慮，盼如期通車，結束繞道不便。

舊臥龍橋因橋底過低，易阻礙排水，經專家會勘評估為高度風險性橋梁，獲中央補助1億4千多萬元興建新橋，2021年9月動工，因缺工、缺料及水中有混凝土塊等障礙物延宕原定去年底通車至今。

立委蔡易餘表示，臥龍橋是前行政院長蘇貞昌核定縣內10座橋梁屬最大工程，今視察確保能落實通車及工法必須到位，但引道不在通車範圍，其問題雖不影響主橋安全及通行，但引道堤防安全性將做專業的綜合性評估。

建設處長郭良江表示，新建臥龍橋中央底部抬高3.59公尺，不再阻礙水流，交通也不易因大雨中斷，改善民眾通行安全，施工期因水中障礙物難題影響約8個月工期，目前主橋南側護欄及道路標線尚未完成，會在通車前完工。

郭良江指出，南側引道台電電桿遷移與電線架高、舊橋既有自來水管線遷移等，皆會勘完畢，預計10月1日改善完成，但其不影響主線通行，現場放置爆閃燈警視提醒用路安全。

施工廠商指出，橋上鋼管護欄因訂料尚未完成，經協商暫採廠內側向測試拉力大於75KG，符合規範的既有成品先裝設，維護通車用路人安全，7月15日前將全面完成換置，另北側防汛道路因護岸緊急搶修搶險，不開放通行。

嘉縣東石鄉新臥龍橋6月12日將通車，縣長翁章梁及立委蔡易餘等人今視察施工品質及安全。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣東石鄉新臥龍橋6月12日將通車，縣長翁章梁及立委蔡易餘等人今視察施工品質及安全。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣東石鄉新臥龍橋6月12日將通車，北側引道堤防裂縫緊急施工，安全性仍待專家評估，暫不通行。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣東石鄉新臥龍橋6月12日將通車，北側引道堤防裂縫緊急施工，安全性仍待專家評估，暫不通行。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣東石鄉新臥龍橋6月12日將通車，北側引道堤防裂縫安全性仍待專家評估，暫不通行。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣東石鄉新臥龍橋6月12日將通車，北側引道堤防裂縫安全性仍待專家評估，暫不通行。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣東石鄉新臥龍橋6月12日將通車，橋上鋼管護欄暫採符合規範的既有成品先裝設，7月15日前將全面完成換置。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣東石鄉新臥龍橋6月12日將通車，橋上鋼管護欄暫採符合規範的既有成品先裝設，7月15日前將全面完成換置。記者呂慧瑜／攝影

蔡易餘 東石 議員

延伸閱讀

嘉義縣水上車站大平台設計圖曝光 議員諷：像F1賽車道

縣市長施政滿意度 黃敏惠、翁章梁再度蟬聯5星

嘉義縣長翁章梁蟬聯五星縣長 他曝秘訣「照起工」做事

嘉義東石臥龍橋完工延期 通車前民眾驚見引道2大裂縫

相關新聞

嘉義東石新臥龍橋將如期通車 引道堤防裂縫仍待評估

嘉義縣東石鄉臥龍橋改建6月12日即將通車，日前民眾發現引道堤防出現上下2處大長裂縫，向縣議員翁聰賢陳情安全堪慮，縣府建設...

鐘表維修達人 展示全球少見全套鐘表攻牙器

嘉義市鐘表維修達人陳春華手邊有套全世界只有3套鐘表維修專用攻牙器當中1套；陳春華說，這些攻牙器都是特殊尺寸，不是有錢就可...

青果市場搖身變表演舞台 南市藝術下鄉相揪看戲

台南市政府文化局「2023藝如春風走透透」，昨晚在大內區青果集貨場登場，邀請豆子劇團演出「好嚴肅的農場」，演員風趣對白與...

台南流浪狗群闖幼兒園搞破壞 近30犬追逐騎士摔車受傷

台南市流浪狗與人衝突不斷，議員方一峰日前在議會質詢時又怒批，近來又傳出浪流狗咬爛北門洋香瓜棚布、又闖入幼兒園、黃昏市場破...

台南設浪犬收容所 里長批地目卡關

全台流浪狗與人衝突不斷，衍生的死傷意外頻傳，浪犬數量不減反增，問題之一出在浪犬收容困難，各縣市都難找到地設收容所。台南市...

「六房媽過爐」 上萬信眾隨香陪行

雲林縣「六房媽過爐」為國家重要民俗，因有神無廟由5股34庄輪流建新紅壇供奉1年，每年「媽祖搬家」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦