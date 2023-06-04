嘉義東石新臥龍橋將如期通車 引道堤防裂縫仍待評估

嘉義縣東石鄉臥龍橋改建6月12日即將通車，日前民眾發現引道堤防出現上下2處大長裂縫，向縣議員翁聰賢陳情安全堪慮，縣府建設處立即停工，由水利處緊急施作堤防內部土壤固結；今天縣長翁章梁、立委蔡易餘等人視察主橋改建及品質，確保如期通車後的安全，將結束封橋繞道不便。

縣長翁章梁表示，今視察後可如期12日通車，後續加強工程會陸續完成，另引道因壓重堤防龜裂問題，水利處已做防護與加強，後續是否改建，施工單位已請專家評估。

157縣線是東石與布袋居民重要聯外交通要道，縣議員翁聰賢表示，此處車流大，民眾對延宕通車相當關注，也對堤防裂縫有安全疑慮，盼如期通車，結束繞道不便。

舊臥龍橋因橋底過低，易阻礙排水，經專家會勘評估為高度風險性橋梁，獲中央補助1億4千多萬元興建新橋，2021年9月動工，因缺工、缺料及水中有混凝土塊等障礙物延宕原定去年底通車至今。

立委蔡易餘表示，臥龍橋是前行政院長蘇貞昌核定縣內10座橋梁屬最大工程，今視察確保能落實通車及工法必須到位，但引道不在通車範圍，其問題雖不影響主橋安全及通行，但引道堤防安全性將做專業的綜合性評估。

建設處長郭良江表示，新建臥龍橋中央底部抬高3.59公尺，不再阻礙水流，交通也不易因大雨中斷，改善民眾通行安全，施工期因水中障礙物難題影響約8個月工期，目前主橋南側護欄及道路標線尚未完成，會在通車前完工。

郭良江指出，南側引道台電電桿遷移與電線架高、舊橋既有自來水管線遷移等，皆會勘完畢，預計10月1日改善完成，但其不影響主線通行，現場放置爆閃燈警視提醒用路安全。