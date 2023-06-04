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鐘表維修達人 展示全球少見全套鐘表攻牙器

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
陳春華展示全套的鐘表維修攻牙器，他說，全球只有3套。記者李宗祐／攝影
陳春華展示全套的鐘表維修攻牙器，他說，全球只有3套。記者李宗祐／攝影

嘉義市鐘表維修達人陳春華手邊有套全世界只有3套鐘表維修專用攻牙器當中1套；陳春華說，這些攻牙器都是特殊尺寸，不是有錢就可以買得到的東西，全球只有3個人有完整的1套，可維修瑞士、日本與所有品牌的龍頭與防水管，在台灣有2套，1套在台北、他取得1套，第3套在馬來西亞

年約60歲的陳春華，17歲接觸鐘表修理，一頭栽進鐘表維修世界，至今逾40年，除了技術純熟，他還能自行製造零件替換，無中生有；有顧客從北到南遍尋鐘表師傅卻無法修表，有師傅告訴他到嘉義找陳春華「如果連陳師傅都修不好，這表就真的毀了！」，他千里迢迢來到嘉義市東市場找陳春華修表，果然將表修好。

陳春華說，有些名表送回原廠，都只是換零件，零件動輒10幾萬都有，但是送到這裡一看只是進行維修即可解決，可能只要數千塊到上萬元。鐘表上的疑難雜症到他手裡都能迎刃而解。

有馬來西亞的鐘表師特地來台跟他學習技術，還有義大利、美國表商開出百萬年薪，要請他出國工作，但他寧願隱身在嘉義市東市場內，傳承修表技術。

日前他在個人臉書放上整理過後的維修鐘表專用的攻牙器，還製作木盒標示尺寸存放，這套攻牙器可以因應國內外所有的鐘表尺寸。陳春華說，全世界只有3套，自己就有1套，這些攻牙器都是特殊尺寸，不是有錢就可以買得到的東西，跟瑞士訂製1隻就要3千元，但是1次要訂製3隻才製作，台灣也有廠商製作，但是同樣是要有一定的量才願意做，拜託好久，在5年前廠商才願意特地為他製作，總算蒐集完成，目前全球只有3個人有完整的1套。

陳春華表示，國外的鐘表師修錶是換零件，但亞洲地區鐘錶師是做維修，要維修就需要工具，所謂工欲善其事必先利其器，因此全世界3套攻牙器都在亞洲。

他的全套攻牙器可以因應維修所有鐘表尺寸。記者李宗祐／攝影
他的全套攻牙器可以因應維修所有鐘表尺寸。記者李宗祐／攝影
即使有國外高薪聘請，陳春華寧願隱身在嘉義市東市場內。記者李宗祐／攝影
即使有國外高薪聘請，陳春華寧願隱身在嘉義市東市場內。記者李宗祐／攝影
鐘表上的疑難雜症到陳春華手裡都能迎刃而解。記者李宗祐／攝影
鐘表上的疑難雜症到陳春華手裡都能迎刃而解。記者李宗祐／攝影
陳春華特地製作木盒保存攻牙器。圖／陳春華提供
陳春華特地製作木盒保存攻牙器。圖／陳春華提供
陳春華製作木盒保存整套鐘表維修攻牙器。記者李宗祐／攝影
陳春華製作木盒保存整套鐘表維修攻牙器。記者李宗祐／攝影

馬來西亞 嘉義

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