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青果市場搖身變表演舞台 南市藝術下鄉相揪看戲

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
大內青果市場搖身變表演舞台， 南市藝術下鄉邀鄉親看戲。圖 ／大內區公所提供
大內青果市場搖身變表演舞台， 南市藝術下鄉邀鄉親看戲。圖 ／大內區公所提供

台南市政府文化局「2023藝如春風走透透」，昨晚在大內區青果集貨場登場，邀請豆子劇團演出「好嚴肅的農場」，演員風趣對白與豐富肢體語言不時傳出陣陣笑聲，大內區公所更貼心準備餅乾糖果，讓鄉親歡度輕鬆周六夜。

文化局長謝仕淵說，「藝如春風走透透」活動，今年自5月5日持續至7月16日，輪流於19個行政區安排1 場行動舞台車戶外演出，希望落實文化平權，培養藝文觀眾。

大內區區長李義隆說，藉由戲劇互動感染力提升偏鄉接觸藝文機會，拉近民眾與藝術生活距離。立委郭國文、大內區里長楊士人、楊王鳳嬌及楊春寶等人昨晚也與會。

文化局表示，「藝如春風走透透」系列活動，日前邀請九天民俗技藝團開幕，將陸續邀狗屎運爵士大樂團、無獨有偶工作室劇團、身聲劇場、豆子劇團、馬戲之門、嬉班子非洲鼓舞劇團等演出共19場。

大內青果市場搖身變表演舞台， 南市藝術下鄉邀鄉親看戲。圖 ／大內區公所提供
大內青果市場搖身變表演舞台， 南市藝術下鄉邀鄉親看戲。圖 ／大內區公所提供

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