台南流浪狗群闖幼兒園搞破壞 近30犬追逐騎士摔車受傷

台南市流浪狗與人衝突不斷，議員方一峰日前在議會質詢時又怒批，近來又傳出浪流狗咬爛北門洋香瓜棚布、又闖入幼兒園、黃昏市場破壞，鄉親陳情被2、30隻流浪狗追逐跌倒受傷，要求設法解決流浪狗問題。

方一峰出示幼兒園的照片，從監視器可看到約有3隻流浪狗，在夜間闖入，咬破塑膠地板，小朋友的鞋子、物品也把整個園區搞得亂七八糟；另一件是市場攤販清晨要去擺攤做生意的時候被2、30隻狗追逐而摔車受傷。

台南市農業局長李建裕說，只要民眾通報馬上就會去捕捉，但結紮後也是要原地回置，去年捕捉1300隻，今年已經捕捉了700隻了，不回置就要有暫時收容的機制非常重要，尤其沿海地區流浪狗問題多，動保處在台61線橋下七股區找到一處用地，向公路總局提出使用申請，但日前舉辦地方說明會也是意見分岐，還要再溝通。

南市善化及灣里兩處動物之家法定收容數量是700隻，目前已爆滿超出1100隻，在零撲殺政策下，流浪狗捕捉結紮後原地回置，造成人狗衝突仍不斷，市府爭取中央2500萬元計畫在各區成立暫時收容所，捕捉結紮收容，不要再回置到野外，但先前10多處地點評估都碰壁。

但仁德區自發性爭取設置全市第一座「流浪狗暫時安置處」，期待打造一座全國示範流浪犬收容所兼寵物公園，卻因是都計區的農業用地，地目用途卡關，發起的成功里長鄭晴而氣憤說，「農委會都函釋可以，卻卡在地方公部門說不行」，是要為政府解決問題，卻如熱臉貼冷屁股。

仁德區地方自發性提出設置收容所計畫，基地是位在86快速道路旁一處3公頃的台糖造林地，成功里長鄭晴而說，流浪狗暫時安置處結合寵物公園，可解決在地流浪狗問題，且環境整理乾淨，建構圍牆及監視器，嚴防逃脫及棄養，希望打造為全國示範點，不要視收容所為嫌惡設施。

鄭晴而說，日前會勘市府都發局認為該筆土地為都市計畫區的農業區，法條未列出可設動物收容所，若還要進行都市計畫變更程序，恐曠日費時也會胎死復中。

農業局長李建裕說，府內會協調盡快提出解決法令問題，大家共同來促成。