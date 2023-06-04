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台南爭補助 4年汰換139輛電動公車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

交通部未來7年將投入643億元汰換電動公車，交通局表示，台南目前有57輛電動公車，約佔全市13%，今年下半年113輛車比例達27%，未來4年汰換電動公車計畫，至少再增加139輛，如獲中央支持，2026年電動公車將佔6成，逐步達成2030年市區公車全面電動化目標，市長黃偉哲籲請中央協助。

黃偉哲說，台南早於2016年就率先開闢第一條全電動公車路線，現有打造中車輛 會在下半年陸續交車，上路電動公車數量將一舉破百，甫推出就驚豔四座的「郭董電巴」Model T也在市府和業者合力推動下，首批量產車落腳台南成軍商轉，市府致力提供市民低碳、綠能、高品質的公共運輸服務。

台南公車月票開賣造成搶購，看出市民對公共運輸依賴期待，呼籲交通部投入更多公共運輸資源，平衡長期公共運輸重北輕南，為南部補助更多車輛，開闢更多路線，讓市民享有和北部同等便利綠色交通。

交通局長王銘德指出，台南汰換電動公車有長遠策略，非著眼一次性補助，要求各客運業者超前部署，包括財務計畫、充電站建置順序、車輛汰換時程等，須有長期規畫，依交通部今年訂定發布的「交通部公路總局補助電動大客車作業要點」規定，目前國內符合補助資格車廠僅2間，審查程序繁瑣，台南幅員廣闊，路線涵蓋山區海濱，客運業者對車輛續航力及妥善率等規格要求極高，呼籲中央簡化或加速車廠資格的審查。

台南目前57輛電動公車，約佔全市車輛數13%，下半年陸續交車後將有113輛，比例27%，如長期計畫獲中央支持補助，2026年電動公車將占6成，逐步達成2030年市區公車全面電動化目標。

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