颱風沒雨進帳…嘉義水情不變 供水無虞

瑪娃颱風遠離，外圍環流影響帶來降雨集中北部和東北部，嘉義仁義潭、蘭潭水庫盼颱風帶來雨水挹注落空，5月未「入梅」，擔心本月又落空，水公司第五區管理處說，嘉義縣市水情燈號維持「減壓供水」黃燈，以目前每日約8萬噸出水量估計，至6月底仍供水無虞。

水公司第五區管理處說，仁義潭、蘭潭水庫日進水量4.9萬噸，截至昨天為止，2座水庫合計蓄水量一共809.53(23.75%)萬噸，較去年同期的2579.33(74.59%)萬噸，減少1769.8萬噸，以目前每日約8萬噸出水量估計，至6月底仍可供水無虞，不用擔心限水。

為減少兩水庫出水量，目前每日仍由雲林系統支援10萬噸，曾文系統支援11萬噸。目前由於雲林持續支援嘉義水量10萬，以及嘉南大圳增加取水，加以5月下旬仁義潭水庫仍有少量進水補充，目前尚無限水規畫。

受惠於前一波鋒面降雨，阿里山系統每日進水量逾2000噸，目前蓄水池水量已逾4萬9000噸，以每日供水500至600噸估計，用水無虞，樂野系統進水量每日逾1000噸，以平日用水800噸及假日用水950噸估，足以因應每日用水所需，且必要時可由阿里山支援，供水無虞。

經濟部日前舉辦旱災中央災害應變中心第4次工作會報，宣布因應近期各地水情有好轉，新竹及苗栗轉為水情正常藍燈，其餘地區水情燈號則維持不變。

黃燈以上地區節水力道適度放寬，將「減量供水」橙燈的台南、高雄，以及「減壓供水」黃燈的台中、嘉義，民生夜間減壓時段縮短2小時。