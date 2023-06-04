聽新聞
test
0:00 / 0:00

「六房媽過爐」 上萬信眾隨香陪行

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
國家重要民俗「六房媽過爐」昨天清晨引燃起馬炮後起駕，上萬信眾隨香同行。記者陳苡葳／攝影
國家重要民俗「六房媽過爐」昨天清晨引燃起馬炮後起駕，上萬信眾隨香同行。記者陳苡葳／攝影

雲林縣「六房媽過爐」為國家重要民俗，因有神無廟由5股34庄輪流建新紅壇供奉1年，每年「媽祖搬家」都有上萬信眾隨香陪同，前3年因防疫取消遶境，昨天恢復往例舉行過爐大典，吸引數萬民眾參加，自斗六市大北勢股紅壇燃炮起駕，搬遷至虎尾鎮過溪股溪埔仔廍，雖然下著雨，但澆不熄眾人熱情，雲林縣長張麗善掌轎，與上萬名信眾共襄盛舉，熱鬧非凡。

六房媽祖每年由斗南、土庫、大埤、斗六及虎尾等鄉鎮5股34庄，依序輪流設新紅壇供奉1年，每年並擲筊選出新爐主，迎駕到新建紅壇供奉，是國內最大規模媽祖搬家民俗活動，新舊爐主交接即為「過爐」。

今年擇定昨天6點準時引燃起馬炮，起駕遶境過爐至虎尾鎮過溪股，縣長張麗善等人掌轎隨香，一路從斗六大北勢紅壇，徒步前往虎尾鎮過溪股溪埔仔廍的新紅壇，路程近10小時。

過爐活動恢復往日場景，紅壇四周道路被大批信眾擠得水泄不通，爐主周清源說，六房媽過爐是信眾高度自主參與的活動，數千名志工協助處理壇務、煮食，社區民眾自組隨香陣頭，沿途民宅也擺設香案迎接。

張麗善表示，六房媽過爐是雲林縣重要無形文化資產，如今疫情退散，恢復這項從清朝流傳至今的傳統宗教文化活動，對廣大信眾而言意義非凡。

雲林 張麗善 媽祖

延伸閱讀

雲林的馬路如虎口？ 縣府追加千萬預算要做這些事

被王國材點名未出席道安會議 張麗善：因公無法出席不代表不重視

農業天然災害救助要點修正 張麗善提3建議

農業生產必要設施修法計入救助面積 張麗善請命追回補助案件也應納入

相關新聞

「六房媽過爐」 上萬信眾隨香陪行

雲林縣「六房媽過爐」為國家重要民俗，因有神無廟由5股34庄輪流建新紅壇供奉1年，每年「媽祖搬家」...

台南設浪犬收容所 里長批地目卡關

全台流浪狗與人衝突不斷，衍生的死傷意外頻傳，浪犬數量不減反增，問題之一出在浪犬收容困難，各縣市都難找到地設收容所。台南市...

嘉義朴子藝術公園大改造 環境升級

嘉義縣朴子藝術公園因環境設施老舊，縣府編列近8千萬元，去年3月動土改造，梅嶺美術館前廣場改造為戶外展覽及創作場域，園區灌...

颱風沒雨進帳…嘉義水情不變 供水無虞

瑪娃颱風遠離，外圍環流影響帶來降雨集中北部和東北部，嘉義仁義潭、蘭潭水庫盼颱風帶來雨水挹注落空，5月未「入梅」，擔心本月...

台南爭補助 4年汰換139輛電動公車

交通部未來7年將投入643億元汰換電動公車，交通局表示，台南目前有57輛電動公車，約佔全市13%，今年下半年113輛車比...

台南國際龍舟賽強勢回歸 12艘龍舟安平天后宮點燈祈福

2023年台南國際龍舟錦標賽即將於6月18日到6月22日正式登場，今天傍晚在安平開台天后宮舉辦點燈儀式，市長黃偉哲為競賽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦