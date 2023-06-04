「六房媽過爐」 上萬信眾隨香陪行

雲林縣「六房媽過爐」為國家重要民俗，因有神無廟由5股34庄輪流建新紅壇供奉1年，每年「媽祖搬家」都有上萬信眾隨香陪同，前3年因防疫取消遶境，昨天恢復往例舉行過爐大典，吸引數萬民眾參加，自斗六市大北勢股紅壇燃炮起駕，搬遷至虎尾鎮過溪股溪埔仔廍，雖然下著雨，但澆不熄眾人熱情，雲林縣長張麗善掌轎，與上萬名信眾共襄盛舉，熱鬧非凡。

六房媽祖每年由斗南、土庫、大埤、斗六及虎尾等鄉鎮5股34庄，依序輪流設新紅壇供奉1年，每年並擲筊選出新爐主，迎駕到新建紅壇供奉，是國內最大規模媽祖搬家民俗活動，新舊爐主交接即為「過爐」。

今年擇定昨天6點準時引燃起馬炮，起駕遶境過爐至虎尾鎮過溪股，縣長張麗善等人掌轎隨香，一路從斗六大北勢紅壇，徒步前往虎尾鎮過溪股溪埔仔廍的新紅壇，路程近10小時。

過爐活動恢復往日場景，紅壇四周道路被大批信眾擠得水泄不通，爐主周清源說，六房媽過爐是信眾高度自主參與的活動，數千名志工協助處理壇務、煮食，社區民眾自組隨香陣頭，沿途民宅也擺設香案迎接。

張麗善表示，六房媽過爐是雲林縣重要無形文化資產，如今疫情退散，恢復這項從清朝流傳至今的傳統宗教文化活動，對廣大信眾而言意義非凡。