火燒雲林斗南垃圾掩埋場 縣府總體檢後從這些地方下手

雲林縣斗南垃圾掩埋場今天凌晨發生火警，現場暫置約4萬公噸的垃圾，因大部分是易燃物，火勢一度延燒，縣府環保局判別，燃燒區域在二期垃圾暫存區疑因最近連日高溫引發自燃；縣府已對20鄉鎮的掩埋場做過總體檢，正持續編經費加強各場區的防火管理措施。

斗南垃圾掩埋場今天凌晨竄出熊熊火光，嚇壞附近居民，一度傳出燃燒面積達500平方公尺，環保局獲報也派員現勘，燃燒面積下修至10平方公尺左右，在警消人員布水線全力灌救下，火勢很快獲得控制，約1小時撲滅，無人員傷亡及財物損失。

雲林縣政府曾在2020年為20鄉鎮市的掩埋場做過「總體檢」，發現各場主要缺失以現場垃圾堆置量太高且太多最嚴重，幾乎各場都有同樣問題，其次是覆土不確實、未搭接沼氣管排氣、不透水布破損、擋土牆損壞。

環保局表示，縣府獲中央補助，已陸續在各場增設監測器、照明設備，並搭接沼氣管，場內設置10噸以上消防水桶，也有設置嚴禁煙火警示標語，及危害告示等，強化掩埋場防火措施；另也與消防局、自來水公司逐場勘查，評估增設消防栓可行性，已在土庫、二崙及莿桐3鄉鎮完成設置。

環保局長張喬維說，近期氣溫炎熱，各鄉鎮市清潔隊應加強掩埋場巡查，可透過環保局補助的手持紅外線熱顯像儀監控，以利發現異常時，啟動相關應變措施，預防火災發生。