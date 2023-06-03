「台南地王」新光三越中山店 43.7億售出成話題

連續6年蟬連「台南地王」的新光三越中山店，台南市政府今天證實以新台幣43億7500萬元售出，但售出後用途得再和新光等相關集團洽詢，消息傳出後更成為網路焦點話題。

新光三越中山店鄰近台南火車站，步行到站僅需5分鐘，斜對面是衛福部台南醫院，旁邊是FOCUS百貨，是繼遠東百貨後，在台南鬧區展店的第2家大型百貨，市府地政局資料顯示，新光三越中山店已連續6年蟬連「台南地王」，公告現值每坪約114萬元。

新光三越中山店興建之初，曾引爆當地居民抗爭，但1996年開幕後，迅速帶動周邊商圈發展，商家林立，也提升中山路、民族路、及台南火車站前巷弄間的地價及房價，店面租金水漲船高。

台南市政府人員今天告訴中央社記者，今年初就已有新光三越中山店將會易主的傳聞，如今以43億7500萬元標售，但得等辦理過戶後，地政單位才會確認相關資料。

市府人員表示，目前資訊顯示，新光三越中山店將以現有型態營運至2026年，之後如何轉型，市府將向新光等相關集團洽詢。

新光三越中山店標售易主消息昨晚傳出後，立刻成為網路焦點話題，網友說：「又是時代回憶」、「年輕時和媽媽吹冷氣逛街、喝下午茶的快樂時光」、「會不會百貨大樓變5星級飯店 」。

臉書（facebook）「台南式Tainan Style」專頁也發布新光三越中山店售出消息，網友紛紛留言：「少女時期滿滿的回憶」「滿滿的在餐廳上班回憶」、「不，絕不能停業」、「小時候到現在，陪伴了我們大家，即將變成回憶」、「多年傳言終於成真了」、「時代的眼淚」、「我們的童年」、「何時出清大拍賣來搶便宜」。