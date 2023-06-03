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影／台南3歲女童今人生「畢業典禮」 父泣訴要讓她犧牲有價值

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
余母因車禍受傷，開刀後復健中，坐著輪椅到場，與先生送別女兒。記者邵心杰／攝影
余母因車禍受傷，開刀後復健中，坐著輪椅到場，與先生送別女兒。記者邵心杰／攝影

台南3歲余姓女童走斑馬線被不幸被轎車撞死、母親重傷住院，事發26天後，余父知道女兒喜歡熱鬧，為她辦一場溫馨「畢業典禮」，邀請親朋好友及各界關心人士與會，余母開刀後復健中，仍坐著輪椅到場送別女兒，台南市長黃偉哲也到場致哀，表示將加速改善行人專用時相，期許這起事故是最後一件。

黃偉哲說，這次台南發生這次的不幸事件，包括市府及所有市民在內都感到不捨，事發路口與很多路口設計是一樣，但是一定有改善的空間，在事發前台南市有31座行人專用時相，年底前會增加到100座，對比較容易發生事故的熱點來改善，全力加速改善，也希望誠如孩子的父親所說的希望這是最後一件的事件，對酒駕防制及行人權益保障，一定全力來做。

余父說，佳薇在新冠肺炎期間誕生，她沒被疫情所擊倒，26天前她卻在守秩序、規則的情況下喪失幼小生命，台灣俚語說，是運不是命，是命逃不過。

余父強忍悲慟，他說還有太太需要照顧，想讓小佳薇的犧牲有價值，台灣不重視行人安全問題，長久以來一直存在，包括他在內，全台所有人民都需要正視這個問題，每個人都會有在路上穿越斑馬線的時候，也只有每個人將心比心，才有辦法改變這環境，喪失愛女的痛不是言語可以形容，不是文字可以訴述。

3歲余姓女童人生畢業典禮會場上，布滿案發時來自各界送來的玩偶及信件，以及氣球及女童的玩具等物，不少民眾自動自發前往會場致意，余父製作女童的生活點滴及伯伯叔叔阿姨、哥哥姊姊等對女童思念，余父泣不成聲，代向妻子及女童感謝來自社會關心，致三鞠躬，現場氣氛溫馨感人。

余父泣不成聲，代向妻子及女童感謝來自社會關心，致三鞠躬，現場氣氛溫馨感人。記者邵心杰／攝影
余父泣不成聲，代向妻子及女童感謝來自社會關心，致三鞠躬，現場氣氛溫馨感人。記者邵心杰／攝影
台南市長黃偉哲也到場致哀，表示將加速改善行人專用時相，期許這起事故是最後一件。記者邵心杰／攝影
台南市長黃偉哲也到場致哀，表示將加速改善行人專用時相，期許這起事故是最後一件。記者邵心杰／攝影

畢業典禮

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