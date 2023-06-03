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沙崙農場獨角仙延後現身數量大減 科普達人戶外教學籲勿濫抓

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
獨角仙今年延後現身數量大減，科普達人徐福昌戶外教學呼籲勿濫抓。記者周宗禎／攝影
獨角仙今年延後現身數量大減，科普達人徐福昌戶外教學呼籲勿濫抓。記者周宗禎／攝影

台南正值獨角仙盛發期，科普達人徐福昌周末帶領親子到台糖沙崙農場林地觀察獨角仙生態，發現往年5月中就看到許多獨角先在光臘樹上，今年疑因直到上周才出現大量雨水，獨角仙晚了一個月現身，數量也可能因為前兩年許多民眾大量捕捉，數量明顯減少很多。

參加戶外教學的親子，許多人都沒看過獨角仙，在沙崙農場林地走了一段時間，終於發現有獨角仙在光臘樹幹上，非常興奮，也有家長去年5月曾在附近看到許多獨角仙，想不透今年為什麼難找。

徐福昌推測，可能是因為過去一年多的時間，這裡幾乎沒有下過什麼大雨。獨角仙是完全變態的昆蟲，從卵、幼蟲、蛹到成蟲，幼蟲又分三齡在地底下，長期沒有下雨造成幼蟲發育速度變慢，原本五月就應該看到結果到現在六月初數量才開始增加。

徐福昌經營車床事業，工作之餘在自家農場飼養雞鴨務農，還在農場飼養獨角仙、鍬形蟲融入課程。他熱中指導自然科學，設計觀察獨角仙一生、飼養繁殖獨角仙課程，假日帶領親子到新化中興林場、歸仁台糖沙崙農場等野外獨角仙棲息地觀察生態。

近幾年徐福昌在歸仁區美學館教自然科學，疫情前就常常帶親子戶外賞蝶、獨角仙、晚上觀看獨角仙飛行。他說，雖然是不收費，但是得到些經驗，教學相長是無法用金錢衡量的。所以疫後再邀請自然科學班家長、學生來一趟戶外觀察體驗。希透過觀察生命教育，推廣尊重萬物。

徐福昌說，獨角仙在野外能啃咬光臘樹的樹皮，吸取汁液存活，可以觀察光臘樹被啃咬的分布與程度來推測獨角仙生長繁殖狀況，雖然飼養容易，但站在生態保育立場，不鼓勵民眾大量繁殖。對近期網路有人濫抓獨角仙販賣很不以為然。

獨角仙今年延後現身數量大減，科普達人徐福昌戶外教學呼籲勿濫抓。記者周宗禎／攝影
獨角仙今年延後現身數量大減，科普達人徐福昌戶外教學呼籲勿濫抓。記者周宗禎／攝影
獨角仙今年延後現身數量大減，科普達人徐福昌戶外教學呼籲勿濫抓。記者周宗禎／攝影
獨角仙今年延後現身數量大減，科普達人徐福昌戶外教學呼籲勿濫抓。記者周宗禎／攝影
獨角仙今年延後現身數量大減，科普達人徐福昌戶外教學呼籲勿濫抓。記者周宗禎／攝影
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獨角仙今年延後現身數量大減，科普達人徐福昌戶外教學呼籲勿濫抓。記者周宗禎／攝影
獨角仙今年延後現身數量大減，科普達人徐福昌戶外教學呼籲勿濫抓。記者周宗禎／攝影
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