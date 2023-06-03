米蘭時尚髮型連7年義剪 與台南議員鄭佳為弱勢修門面
台南市議員鄭佳欣7年來與米蘭時尚髮型總裁許漢宗每年合辦義剪兩到3次，今天設計師團隊11位專業髮型設計師到歸仁仁壽宮，為附近地區弱勢老少鄉親100多人設計理出「時尚消暑」髮型。
米蘭總裁許漢宗表示，與鄭佳欣持續做偏鄉義剪，前年一度因疫情暫時取消，好在已回歸正常生活，義剪已連7年每年至少兩次，彼此已有默契；義剪活動在生意最繁忙的周末舉行，感謝各地區分店設計師支持，他也肯定鄭佳欣對弱勢的關心與付出，初心都是盡綿薄之力來回饋社會，只要公司存在一天，都會義不容辭。
理髮現場還提供現做水煎包、飲料還有台南府城水仙宮傳統手工的修安豆花，等候理髮的不論是93歲的老阿公還是3歲小朋友大人小孩都很喜愛。鄭佳欣表示，下一場時間確定後會再公告，希望來理髮的鄉親都能夠很開心。
她說，將持續義剪為弱勢族群、無固定收入者進行「門面管理」，義剪方式除讓人能有好看且整潔髮型，參與者精神上會有感動，自己有力量時就傳遞愛心出去，2017年還沒擔任議員時與認識多年的許漢宗開始辦義剪至今，今年預計要辦3場。
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