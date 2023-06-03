爆發人潮出現了！20萬人陪雲林六房媽祖搬新家

國家重要民俗「六房媽過爐」近3年因防疫簡化規模舉辦、取消遶境，今天是一年一度的過爐大典，中華民國六房媽會恢復往例，循古禮在清晨6點良辰發炮起駕，行前天空一度降下大雨，但沒有澆熄信眾熱情，現場湧入至少20萬人，爆發大量人潮一起隨香，場面壯觀熱鬧。

國內知名「有神無廟」的六房媽祖，每年由斗南、土庫、大埤、斗六及虎尾等鄉鎮5股34庄，依序輪流設新紅壇供奉1年，每年並擲筊選出新爐主，迎駕到新建紅壇供奉，是國內最大規模「媽祖搬家」民俗活動，新舊爐主交接即為「過爐」。

近年配合防疫，過爐儀式簡化辦理並取消遶境，今年擇定今天6點準時引燃起馬炮，起駕遶境過爐至虎尾鎮過溪股，縣長張麗善、立法委員劉建國和爐主周清源及地方人士陪同「媽祖搬家」，一路從斗六市大北勢紅壇，徒步前往虎尾鎮過溪股溪埔仔廍的新紅壇，預計要走10小時。

過爐活動恢復往日場景，紅壇四周道路水泄不通，周清源說，六房媽過爐是信眾高度自主參與的活動，數千名志工協助處理壇務、煮食，斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股共34庄幾乎總動員，社區民眾不僅自組隨香陣頭，沿途民宅也擺設香案迎接。

張麗善表示，六房媽過爐是雲林縣重要無形文化資產，因應疫情已3年簡化舉辦，如今疫情退散，恢復這項從清朝流傳至今的傳統宗教文化活動，對廣大信眾而言意義非凡。