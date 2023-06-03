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新化外環道命名／戶政遊說取名「楊逵大道」 市府：再討論

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南台19甲線新化外環道從2015年通車至今，尚未命名，過去地方就爭取命名為新化大道或大目降大道，近日又傳出戶政人員向地方遊說要取名為「楊逵大道」，道路命名昨天在議會質詢引發爭議，民政局長姜淋煌表示，目前仍在溝通階段，命名前會與地方取得共識。

議員余柷青質詢，新化30公尺外環道路傳出要取名「楊逵大道」，目前主流民意為以新化舊名大目降取名「大目降大道」，但戶政所卻遊說仁愛之家一小段取名楊逵大道，後段才取名大目降大道，造成路名不一致，引發爭議。

余柷青指出，戶政人員最近遊說2戶住家，從中央橋到仁愛之家段要取名「楊逵大道」，是不是後段會變成楊逵大道二段、三段等，請教市長、局長故鄉舊名，黃偉哲說故鄉在七股舊名叫七股塭仔或七股寮仔，姜淋煌故鄉是下營，舊名海墘營，祕書長方進呈故鄉龍崎舊名叫番社。

余柷青說，里鄰合併後沒有新化里，地方希望用新化舊名取名「大目降大道」，新化外環道路是新化唯一30公尺大道，新化已有楊逵文學紀念館，主流民意希望命名大目降大道，是對地方的懷念，以及從小到大的記憶，像南科周邊有西拉雅大道、目加溜灣大道，留下歷史記憶。

姜淋煌說，目前聽取地方意見，會取名楊逵大道是有人提議，楊逵是知名文學家，也是新化名人，但命名會尊重地方意見，地方沒共識之前不會硬命名，第一優先是當地住戶同意。會邀民代、里長、文史工作者及地方人士一同討論道路名稱如何命名。

原台19甲線往返關廟與新市，因行經路寬僅12公尺新化老街，行政院將外環道工程納入台南生活圈道路交通系統建設計畫，2009年8月起分4標，從新化唪口段穿越台20線與虎頭溪，終點接回原台19甲線知義段。全長6.1公里，路寬30公尺，規畫4快車道與2慢車道，總工程費逾17億元，2015年才完工，至今未命名。

楊逵 車道 台南

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