靠山發浪音樂祭 裸上身貼胸貼免費入場 議員：黑白來

嘉義縣府指導及勞青處協辦的靠山發浪音樂祭，將在8月19、20日登場；議員賴瓊如昨天質詢指出，活動內容竟寫「凡女性不著上衣，貼胸貼入場」就免費領取手環，藉女性身體吸引特定族群做法實在是「黑白來」。縣長翁章梁表示，不能接受此作法行銷活動。

縣長翁章梁表示，會再了解詳情，事實上以這樣方式，他不太能接受，很多人也不能接受，未來獨立舉辦單位尋求縣府協助，會跟主辦方談，不可用這種方式做行銷及促銷手段。

勞青處長陳奕翰表示，此活動有提供主辦單位簡單協助，廠商來嘉義辦商業活動，經了解為返鄉青年創業團隊到嘉縣舉辦大型音樂活動，針對議員提出不妥免費入場部分會檢討。

靠山發浪音樂祭8月19、20日中午在太子大道旁廣場舉辦，收費1500元起跳；議員賴瓊如說，活動縣府掛名，要了解內容是否適合，女性貼胸貼免費入場音樂會，這種事絕不能在嘉縣發生。

女性貼胸貼入場免費！常參加各音樂季活動黃姓女子說，「很噁！真的太誇張了！我不敢這樣做，以往還是會穿比基尼或肚兜，不穿上衣僅貼胸貼，真的太傻眼了。」

經議員質詢，主辦單位官網節目活動中如何免費入場，已立即刪除原有的「凡女性不著上衣，貼胸貼入場，即可免費領取手環」項目。