地表最危險公車站 快車道上下車

台灣要洗刷行人地獄汙名，行人危機卻隨處可見，市區大林路公車站因慢車道太窄，公車無法開進慢車道載客，乘客須穿越慢車道及分隔島，再到快車道等車，險象環生，遭諷台南公車「看得到卻搭不到」，是地表最危險公車站。議員要求全面檢討公車站牌設置妥適性。工務局表示，曾提報營建署進行道路改置重整經費未獲通過，市長黃偉哲說，向中央爭取經費改善行人安全。

昨議員林美燕質詢時表示，南區大林路分隔島設計不當，公車站牌設在慢車道旁人行道，車道原本就窄小，許多公車無法開到慢車道載客，若遇到乘客在站牌候車則直接停等在快車道上，民眾則要穿越慢車道，跨越到分隔島到快車道上車，也造成人車爭道，可說是「地表最危險地方」，且從2年前就會勘至今遲未能改善。

對於乘客須穿越慢車道跨越分隔島才能搭車，交通局公共運輸處長吳俁之指出，該處有台南15號公車經過，設有大林國宅站牌，搭乘人潮相當多，因有慢快車分隔，公車站設在慢車道的人行道上，公車可勉強駛入，但目前站位易受違停車輛影響公車停靠，而使公車無法駛入站牌下。

公運處說，過去曾會勘研議將站牌往體育場方向遷移，但附近住戶不同意，未來會配合工務局道路工程改善，提供友善候車環境。

為了改善道路配置進行重整，工務局表示此案曾提報營建署爭取經費，包括規畫工程費約2千多萬元，但未獲通過，未來將再爭取；目前面臨機慢車與汽車公車爭道，以及分隔島增設行人庇護島等交通安全問題，將與交通局協商討論改善方案。

市長黃偉哲說，道路改善所需費用對中央並非很多，他會積極處理，行政院已通過「行人優先交通安全行動綱領」，他到行政院會強力跟中央爭取經費改善此路段，列入優先改善，讓這個路段車流與交通更安全。