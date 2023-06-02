消防署長訪嘉義亞創中心 見無人機展救災提可合作生產
無人機在救災消防領域發展已漸成全球趨勢，內政部消防署長蕭煥章今下午參訪嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，了解無人機與消防的結合運用；蕭煥章表示，看到台灣本土製的無人機漸成形，未來可與亞創簽合作協定生產；縣長翁章梁盼能成為嘉義亮點產業。
亞創中心在場域飛無人機，展示消防救災運用，操作人員以無人機吊掛救生衣精準投放，並連結消防車灑水灌救，精簡人力消耗，也能提升第一線消防人員救災安全性。
蕭煥章表示，過去在台中曾看過空拍機救災，今天看到台灣本土製的無人機漸成形，若合適，未來可與亞創簽合作協定，針對各式災難分門別類的需求生產。
蕭煥章也說，將救災無人機整合調度分配各縣市，利於大災難發生更有制度，加上國產國造精神，也可供國外使用達置入行銷，推銷世界各國。
縣長翁章梁表示，無人機勢必會成為救命的重要角色，希望未來不只是救災，無人機量能開發後也盼成為嘉義亮點產業，有需要的單位都歡迎參訪，進而採購。
嘉義縣消防局指出，利用先進的感測器、通訊器、導航器、控制器等技術，快速進入災區或火場偵察、監測、傳遞、清理，能為救援和滅火提供精確訊息和支援。
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