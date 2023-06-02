企鵝妹直播驚見台南水溝變色 環保局調查是這原因

韓國直播主「企鵝妹」環島行程來到台南，除了被熱情民眾行徑困擾外，她今天一路往南，經過北門區一處道路時，赫然發現路旁水溝竟然一片土黃色，另外一邊的水池則是淡粉色，讓她相當好奇，觀賞直播的網友立刻截圖發文，質疑是遭到汙染，影片中還看到路旁太陽能光電板，好奇是否有「不能說的祕密」，南市環保局主動派員瞭解，發現竟是「細菌」和地下水惹禍，所幸水質正常，並非汙染。

企鵝妹今天經過北門區時，發現路旁水溝及水池變色，一邊是黃色、一邊是粉紅色，她驚呼「Why it is yellow？」網友發現後也馬上截圖在PTT發文，還說「這是台南人的熱情嗎？」「裡面都是熱情嗎？」

發文的樓主不知道如何解釋，底下網友留言也開噴，直說顏色好噁，也有人說是光電板下的爐碴泡出來的顏色、「民主聖水」等，怕企鵝妹環島行止步台南，因為「知道太多了」。

南市府環保局指出，收到相關訊息後，立刻派員前往調查，相關位置在北門南15線一帶的魚塭周邊，找到魚塭所有人詢問，才發現是因為一個禮拜前為改善水質，投入益生菌改善水質，才會出現粉紅色。