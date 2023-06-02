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沈宗隆恢復議長職權 會不會馬上主持議事得觀察這件事

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣議會目前正逢第1次定期會。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議會目前正逢第1次定期會。記者陳苡葳／攝影

雲林縣議長沈宗隆涉向達德能源公司收賄2600萬元案，被收押78天，沈的律師提出具保停押，法院今天下午開庭，合議庭裁定300萬元交保，沈即起恢復議長職權，由於近期正逢開議期間，他是否會隨即回到崗位上，親近沈的人士說，可能會先休息幾天再決定。

雲林地方法院今天下午開停押庭，合議庭訊問聽取檢辯雙方意見後，考量檢察官認為此案偵查進度及相關證據均已保全，當庭裁定沈宗隆停止羈押，但仍具有羈押原因，只是必要性上已有其他替代手段，因此准予沈300萬元交保、禁止出境出海、限制住居，不得和本案共犯或證人接觸。

不過近日正逢雲林縣議會開議期間，議長既然已恢復職權，若與其他涉案議員同堂，是否形同有接觸？法官王子榮說明，檢方已保全所有證據，法院命被告不得和本案共犯或證人接觸，意指「不可串證或煙滅證據」。

沈宗隆今天下午5點17分左右在親友陪同下步出法院，他聽見媒體的關心，頻說「謝謝大家關心！」心情、步態都明顯放鬆不少，30秒快步走到車上，隨即離去。

按照雲林縣議會規定，議長交保後即恢復職權，近期逢開議期間，沈宗隆是否會馬上回到工作崗位上，據親近沈的人士表示，可能會先休息幾天，再視身體狀況決定。按規定，他只要向議會請假，並委託副議長或指定資深議員代為主持議事即可。

雲林縣議會民進黨團總召張維崢指出，尊重司法調查，毋枉毋縱，相信檢方已對該案案情有所掌握。

雲林 沈宗隆

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