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靠山發浪音樂祭不穿上衣免費 嘉縣議員批物化女性

中央社／ 嘉義縣2日電

嘉義縣政府被「靠山發浪音樂祭」掛名協辦，廠商以女性不著上衣、貼胸貼可免費入場宣傳，議員賴瓊如今天質詢批評是物化女性；經縣府溝通後，廠商撤下縣府掛名和爭議文字。

「靠山發浪音樂祭」將於8月19日、20日在縣治特區廣場舉辦，掛名由嘉義縣政府指導、縣府勞青處協辦。嘉義縣議會今天總質詢，賴瓊如表示，主辨單位以「女性不著上衣、貼胸貼免費入場」行銷手法是消費女性，縣府放任廠商用這種方式宣傳，完全沒有盡到監督責任。

嘉義縣長翁章梁表示，自己也不能接受，未來縣府會與辦理相關活動的單位討論，不可用這種行銷方式促銷。

嘉義縣政府勞青處長陳奕翰事後指出，這場活動是一群返鄉青年主辦的活動，廠商希望首次舉辦成功後，未來固定在嘉義縣舉辦；縣府並無任何補助，場地是主辦單位向台糖承租。

陳奕翰表示，對於縣府被掛名指導、勞青處協辦並不清楚，更不知道廠商的宣傳方式，議員賴瓊如質詢後，已向廠商反映，目前包括縣府掛名、貼胸貼免費入場等內容都已刪除。

嘉義 陳奕 議員

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