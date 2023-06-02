台南新化老街「科技執法」爭議有解 黃偉哲允檢討調整

台南市議員余柷青今天在議會總質詢針對新化老街科技執法爭議，要求市府要有配套措施，當地是傳統市場早市，停車位不足，武德殿和停五少數車位都被攤販停了，民眾採買沒地方可停車，市長黃偉哲表示，違規停車和停車場要有配套，若沒有提供足夠停車場，取締強度及方向可檢討調整。

黃偉哲表示，新化老街科技執法爭議後不久後，就發生北區小女童在斑馬線被撞事件，就有人將兩件事聯想，但將心比心，如果優先取締路口不禮讓行人，大家都能接受，至於違規停車部分，新化老街科技執法在特定時間點執法可以檢討調節。

黃偉哲說，議員建議的會全力規畫改善，也強調停車空間的增加以及違規取締應是一組相互的配套，也會考量加入不同時間點執法彈性調節的作法，兼顧取締交通違規與符合老街當地的商家與遊客需求。

有關新化老街科技執法與增加停車空間，交通局表示，短期規畫先將老街鄰近公有土地擴建成為停車場，約可增加供給50個停車席次；另外也將評估導入智慧停車柱，提升停車周轉率，也將加強周邊道路指示牌面，引導開車民眾前往周邊停車場停車。

余柷青說，感謝工務局和交通局在第一時間接獲反映，已將標線和停車格改善，工務局也核撥200萬元，將人行磚恢復為柏油路面，也將標線標清楚。黃偉哲說明，行人磚是在新化鎮時期花1億元將老街全面鋪設，但不久就因車輛行經有噪音，再恢復為柏油路面，新化鎮為什麼要花這筆錢，錯誤的政策，還要花2次將人行磚挖除。

余柷青質詢台南市警察局長廖宗山強調，外界認為是店家自私為了做生意，鬧到全國沸沸揚揚，她也被網友罵得要死，但她要強調的是設計科技執法地點，雖是評估車流量及事故率，以及違停及民眾檢舉，新化老街是檢舉熱門地點，但沒有考慮當地是市場口，若在中正路和中山路口台20線科技執法大家沒意見，但在中正路和信義路是菜市場口，卻沒有停車場配套措施宣導也不足，大家不知道何時要開啟，民眾和店家收到大批罰單才惹出民怨。

余祝青也希望新化市場內有二處空地可規畫為機車停車場，經發局長林榮川說是私人提供免費停車場，不包括在市場用地內，還有武安里長服務處對面的電信用地承租機車停車位也要妥善處理，萬一不再租給地方，停車問題會更嚴重，市長黃偉哲均允諾會盡力解決機車停車問題。