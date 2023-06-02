雲林議長沈宗隆停押 30秒步出法院上車離開頻說這6個字

雲林縣議長沈宗隆被法院裁定收押至今78天，沈的律師提出具保停押，法院今天下午開庭，合議庭裁定300萬元交保；沈宗隆下午5點17分左右在親友陪同下步出法院，面對媒體在法院大門口守候，他頻說「謝謝大家關心！」心情明顯放鬆不少，30秒快步走到車上，隨即離去。

達德公司為順利在雲林設立風機發電，透過下包廠商與白手套，尋求議長沈宗隆及議員支持，以工程款夾帶賄款手法，共交付2600多萬元賄款，由沈分配給跨黨派的涉案議員，以求消弭地方抗爭、疏通反對聲音，並取得縣府核發的建照、使照等。

該案前後共有3人被收押，包括達德前執行長潘正綱、沈宗隆及白手套鍾慶郎。鍾因已交代案情，無羈押必要，日前由檢方聲請具保停止羈押，法院昨天裁定交保、限制住居、禁止接觸共犯及證人，沈則由律師提出，法院合議庭今天下午訊問，經聽取檢辯雙方意見後，考量檢察官認為此案偵查進度及相關證據均已保全，當庭裁定沈停押。

沈宗隆被押至今已78天，法院今天下午裁定停押後，他的妻子隨即交付300萬元交保金，沈經過簡單梳洗、換裝後，5點17分在妻子、兒子等親友陪同下步出法院，面對守候多時的媒體，沈不斷說「謝謝大家關心！」也回應媒體「身體狀況還好」，精神、氣色明顯比以往好。

法院指出，沈宗隆停止羈押但仍具有羈押原因，只是必要性上已有其他替代手段，所以合議庭准予300萬元交保、禁止出境出海、限制住居，且命被告不得和本案共犯或證人接觸；鍾慶郎交保後也限制住居、禁止接觸共犯及證人。