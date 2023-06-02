台南關子嶺碧雲公園重新開放迎賓 聯外道路整修要注意
台南市政府投入經費改善關子嶺風景區交通及整體環境，5月完成碧雲公園整建維修工程，新設全區導覽碑、景點指標牌、園區步道等，驗收後在6月重新啟用對外開放；而聯外道路175、172乙線的道路排水、鋪面改善及景觀改善工程也已經動工，預計10月完工，結合白河區市道172線18米計畫道路拓寬，以完善景區路網。
關子嶺碧雲公園位於市定古蹟火山碧雲寺旁，碧雲寺每年農曆12月23日的東山迎佛祖活動吸引各地信眾前來朝聖，是國家重要民俗慶典活動，鄰近的碧雲公園也成為參拜香客及遊客的休憩區，還能串連水火同源、枕頭山觀景平台等景點，體驗山林及寺廟之美。
碧雲公園已有23年歷史，景觀設施跟朝山木棧道已有老舊損壞的情形，市府觀旅局爭取經費，投入958萬元整建，包含增闢園區步道、蓮花池改造更新、新設園區全區導覽牌、景點指標牌，加強園區植栽綠美化、景觀燈修復等設施，經過8個月封園整建，5月完成驗收，這個月對外開放。
另外市府也爭取前瞻計畫補助，投入約1100萬元經費，針對關子嶺風景區內道路設施進行改善，包括紅葉隧道內壁滲水改善及美化、175線道路排水不良淤積及伏流滲水處改善，碧雲寺前172乙線道路鋪面破損改善與上方小型車停車場長期積水、老舊破損，結合人行環境規劃改善，以及紅葉隧道口、南寮路口2處交通島入口意象更新，發包後上月底開工，預計10月完工。
南市工務局指出，施工期間市道175、172乙線部分路段將採半半施工、單線封閉雙向管制通行，現場有交管人員引導指示通行，請用路人多加注意行車狀況。
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