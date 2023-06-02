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音樂祭傳「女性若只貼胸貼入場就免費」 女議員批「黑白來」

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靠山發浪音樂祭傳女性僅胸貼就免費 嘉縣議員批「黑白來」

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣府協辦的靠山發浪音樂祭將在8中旬登場，議員賴瓊如見其女性貼胸貼可免費入場，批局處沒把關。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣府協辦的靠山發浪音樂祭將在8中旬登場，議員賴瓊如見其女性貼胸貼可免費入場，批局處沒把關。記者呂慧瑜／翻攝

嘉義縣政府指導及縣府勞青處協辦的靠山發浪音樂祭將在8月19、20日中午12點於嘉縣太保市太子大道旁廣場登場；嘉縣議員賴瓊如今天議會質詢指出，內容寫「凡女性不著上衣，貼胸貼入場」即可免費領取手環，表面是特別優惠，卻藉女性身體吸引特定族群，極不妥當，「黑白來」。

縣長翁章梁表示，會再了解詳情，事實上以這樣方式，他不太能接受，很多人也不能接受，未來獨立舉辦單位若尋求縣府協助，會跟主辦方談，不可用這種方式來做為行銷和促銷的手段。

勞青處長陳奕翰表示，此活動有提供主辦單位簡單的協助，為廠商自己來嘉義辦的商業活動，經了解為返鄉青年創業團隊到嘉義縣來舉辦的大型音樂活動，針對議員提出不妥免費入場部分會做檢討。

靠山發浪音樂祭將在今年8月19、20日中午12點在太子大道旁廣場舉辦，收費約1500元起跳；議員賴瓊如表示，活動縣府雖掛名，但也要了解內容是否適合，她強調，僅貼胸貼免費入場音樂會，這種事絕不能在嘉義縣發生。

女性只貼胸貼入場就免費！常參加各音樂季活動的黃姓女子說，很噁，真的太誇張了！她說，她不敢這樣做，以往還是會穿比基尼或肚兜，不著衣僅貼胸貼，真的是太傻眼了。

勞青處長陳奕翰表示，此活動有提供主辦單位簡單的協助，為廠商自己來嘉義辦的商業活動，經了解為返鄉青年創業團隊到嘉義縣來舉辦的大型音樂活動，針對提出不妥入場部分會做檢討。

經賴議員議會質詢，主辦方官網節目活動類中的如何免費入場，已立即刪除原有的「凡女性不著上衣，貼胸貼入場，即可免費領取手環」項目。

嘉縣府協辦的靠山發浪音樂祭將在8中旬登場，議員賴瓊如見其女性貼胸貼可免費入場，批局處沒把關。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣府協辦的靠山發浪音樂祭將在8中旬登場，議員賴瓊如見其女性貼胸貼可免費入場，批局處沒把關。記者呂慧瑜／翻攝

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