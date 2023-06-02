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二十四節氣融入食米教育 台南5小學孩童體驗稻作收割趣
受到飲食西化等因素影響，近年國人食米量持續下滑，去年每人僅吃43公斤，只有40年前的一半，為了鼓勵民眾多吃米，農委會農糧署多方著手，希望能提升稻米價值，今年更導入節氣概念，融入食米教育，在全台50所小學舉122場示範教學，讓學童體驗從產地到餐桌的「粒粒皆辛苦」，今天在台南市東山區舉行割稻活動，搭配節氣教育及割稻飯饗宴，農糧署長胡忠一也到場體驗，與孩子們一同揮汗收割。
胡忠一指出，二十四節氣與稻米生產有密不可分的關係，以一期稻作為例，春分時插秧、穀雨時觀察稻作狀況、芒種時開始結穗、夏至時歡喜收成，將這些過程加入食米教育，從小紮根，讓孩子們體驗農忙耕作與飲食習慣的關係，對米食文化能有更深一層的認識，更能愛上米食。
近年國人食米量逐年下降，少吃多產造成稻米產銷壓力，除了扎根食農教育外，開發稻米的附加價值也是一大重點，農糧署糧食產業組糧食經營科科長宋鴻宜說，以稻米取代麵粉製作餅乾、糕點的技術已經相當成熟，且稻米有自然黏性，添加在麵皮的製作上，目前相關單位與連鎖速食店及食品廠合作，將稻米加入派皮與餃皮中，可以取代修飾澱粉，天然又可降低熱量。
另外近年稻米種植技術及品質持續提高，評價不輸鄰國日本，也逐漸開拓外銷市場，目前以海外有華人居住的地區為主要市場，但隨著歐美對稻米的需求量逐漸增加，未來也是可以持續開發的市場，胡忠一說，希望能從多元面向解決稻米產銷問題。
今天的聯合割稻活動在台南東山區登場，包括東山、東原、青山、聖賢、吉貝耍等5所小學的學童戴上斗笠、手套，拿起鐮刀揮汗割稻，體驗農夫辛苦，再吃碗有菜、有肉的豐盛割稻飯，勞動後享用格外美味，希望能養成孩子們愛吃米食及友善環境的飲食習慣，從小奠定台灣稻米產業永續發展的基礎。
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