力暘能源搶魚塭地種電手段惹爭議 七股人士爆：紛爭不斷！

力暘能源被控非法取得台南「七股五天296MW太陽能光電場」用地，上月30日遭檢調大規模搜索，力暘能源總裁古盛煇訊後遭依400萬元交保。地方人士透露力暘能源是以化整為零，以「小二甲」模式送審興辦計畫書，市府以包裹方式沒有實地審查，造成土地如貼膏藥，還有為鋪設輸電線到處開挖，引發民怨及糾紛不斷。

力暘能源與中租能源合作開發台南市七股區「天英、天心、天柱、天任、天芮」5案場，投資約200億，土地面積287公頃，裝置容量296MW，年發電量約達4.2億度，統稱「七股五天296MW太陽能光電場」。預計今年發電併網後，將成為全台最大的地面型光電場。

台南地檢署接獲情資指光電業者取得土地過程疑涉不法，據地方指出，力暘能源5案場是在2021年初提出興辦計畫書，當時為躲避2020年7月8日上路的2公頃以上案場需由農委會審查門檻，便採取小面積「土地變更」的包裹方式，躲過門檻改向台南市府經發局申請，也就是俗稱的「小二甲」。

先前就有民代透露，力暘能源搶地手法惡質，若原承租人不同意出租，就以檢舉魚塭塭寮等手法，趕走原承租人取得國有地，再化整為零用；當地里長也說，力暘旗下子公司主要在七股以整合農地和漁塭進行地目變更為綠能用地，可興建到7、8成（漁電共生只能興建4成），面積高達300公頃，但都是分散的。

里長說，力暘仲介整合土地時，要地主簽署不利耕作證明，承租給業者每年1公頃40萬租金，2020年8月1日農委會修法大限前，市府以包裹式核准相當多案場，造成當地的太陽光電場是一塊一塊的像是貼膏藥，且因要鋪設許多輸配線連接台電饋線，在產業道路挖掘施工，引發當地民怨。

里長質疑說，力暘能源相關申請案當時僅書面審查，沒有實地現勘，導致七股許多光電案都逼近住宅區，相當不合理。地方才會懷疑市府為達成中央要求的綠能政策，護航光電業者過關，便宜行事損害地方居民權益。

地方人士指出，當時擔任台南市經發局能源科長郭坤助認為這些「小二甲」包裹申請案，未來營運後將併聯發電，因此認為該案並非市府審核權限，持不同意看法；時任農業局農地管理工程科長張順得、時任地政局地用科長胡純英也認同郭的意見。3名科長事後竟不約而同陸續被調職，後來5案場先後順利通過審查，被懷疑3名科長「擋路」遭調職，且恐與經發局前局長陳凱凌有關。

市府對此發出4點聲明：2021年本府政風處聯合檢警調舉辦綠能廉政座談會，宣示本府立場；2022年6月有關前局長的光電爭議，也由政風調查並主動送交檢調。；市府各局處均有科長輪流調動，了解局內不同業務，文中所述3位科長均無降調或不當處分；針對農委會於2020年7月規定2公頃以下不同意變更，惟符合同條但書規定得申請變更，本府均依中央法規辦理審查。小二甲也已經不再收件，請特定媒體勿不當聯想。