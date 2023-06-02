神明前擲筊不關說 台南興濟宮金紙競標別出心裁

台南市定古蹟大觀音亭暨祀典興濟宮，昨天在臉書粉專公告112年度金紙採購辦法，廠商必須向神明競標，以「擲筊」決定，擲聖筊最多者得標，也讓網友盛讚說，審查委員無法關說。

大觀音亭暨祀典興濟宮是台南市北區佛道同祀的知名寺廟，興濟宮雖主祀保生大帝，但廟中供奉愛吃炸雞的虎爺，也深受信眾喜愛。不只如此，廟方招標金紙也別出心裁，不像公家單位採「價格標」或「最有利標」，而是向神明競標。

大觀音亭暨祀典興濟宮昨天在臉書（facebook）粉專公告112年金紙採購辦法，明訂以「擲筊」決定廠商，廟方將和擲聖筊最多者簽約，競標廠商預定6月15日下午在興濟宮正殿保生大帝神案前擲筊。

如此特殊的招標方式，立刻引來關注，網友分享留言說「好有趣的採購方式，評審委員無法關說」、「由神明決定最公正，也不會有私相授受的問題」、「一切由神明做主」，但也有人提醒廟方注意金紙品質。

廟方人員今天告訴中央社記者，大觀音亭暨祀典興濟宮這套擲筊決標的金紙採購辦法，已施行10多年，可根除廠商關說的疑慮，讓神明決定最公平，信眾間也不會出現閒言閒語。

此外，競標廠商必須提供樣本和價格給廟方評審，但以往記錄顯示，廠商競標價格不會差太多。廟方表示，每年約有20家至30家廠商參與競標。