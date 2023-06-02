新化外環道取名「楊逵大道」地方反彈？民政局：再溝通

台南市議員余柷青上午在議會總質詢，針對新化30公尺外環道路傳出要取名「楊逵大道」，引發爭議，目前主流名義是以新化舊名取名「大目降大道」，但戶政事務所人員卻去遊說在仁愛之家的一小段取名楊逵大道，後段才取名大目降大道，將造成路名不一致；民政局長姜淋煌解釋只是溝通，但在命名前會和地方取得共識。

台19甲線新化外環道從2015年通車至今仍尚未命名，從前議員林志聰地方就爭取命名為新化大道或大目降大道，余柷青指出，卻傳出命名「楊逵大道」，但地方主流民意是希望取名「新化大道」或是新化舊名「大目降大道」，但戶政人員最近卻去遊說2戶住家，從中央橋到仁愛之家段要取名「楊逵大道」，是不是後段會變成楊逵大道二段、三段等。

余柷青也請教市長和局長的故鄉及舊名，黃偉哲說故鄉在七股舊名叫七股塭仔或七股寮仔 ，民政局長姜淋煌故鄉是下營，舊名海墘營，祕書長方進呈故鄉是龍崎舊名叫番社。余柷青說，里鄰合併後都沒有新化里，因此地方多希望用新化舊名「大目降大道」。

余柷青強調，新化外環道路是新化唯一的30公尺大道，因新化已有楊逵文學紀念館，主流民意是希望命名大目降大道，是對地方的懷念及從小到大的記憶，像南科周邊的西拉雅大道、目加溜灣大道，留下歷史記憶。

民政局長姜淋煌說，目前只是在聽取地方意見，會取名楊逵大道也是有人提議，楊逵是台灣知名文學家也是新化的名人，但命名還是要尊重地方意見，地方沒有共識不會命名，第一優先就是當地住戶同意。會邀請民代、里長、文史工作者及地方人士討論。