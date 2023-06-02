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嘉義市興中市場將拆 居民美化海報牆成紀念打卡熱點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市文化路夜市商圈民營興中市場，經營逾半世紀停業，市場有市區唯一荒廢老戲院國寶戲院，本月底強制拆除，市場及老戲院即將消失。記者魯永明／攝影
嘉義市文化路夜市商圈民營興中市場，經營逾半世紀停業，市場有市區唯一荒廢老戲院國寶戲院，本月底強制拆除，市場及老戲院即將消失。記者魯永明／攝影

嘉義市文化路夜市商圈民營興中市場，經營逾半世紀停業，市場有市區唯一荒廢老戲院國寶戲院，地主財團法人博愛仁愛之家與20多戶承租戶打官司勝訴確定，下通牒要承租戶搬遷，本月底強制拆除，市場及老戲院即將消失，文史團體搶救保留，居民美化海報牆成紀念打卡熱點。

市場內有個貼滿各式各樣海報、照片、神像、基督像的牆面吸睛，相當特別，常吸引遊客駐足觀賞，張貼者及海報等由來，引人好奇？這面老屋海報牆出自70多歲賴姓承租戶，他說，為美化環境，他長期蒐集各式各樣海報張貼，成為打卡熱點，始料未及，常為遊客導覽介紹。

賴姓承租戶是第二代居民，父親在市場經營中藥材，見證市場從繁榮到沒落，他說，承租戶不接受博愛之家調漲租金，雙方打官司，他們承租戶敗訴確定，當初40戶搬遷到剩20多戶，去年博愛之家要求搬遷遭拒，又委託律師限期搬遷，簽協議書者不必付訴訟費。

外傳博愛之家要收回市場轉賣財團，博愛之家陳姓科長否認，他說，木造建物荒廢有傾倒之虞，官司勝訴並為公共安全收回市場拆除，董事會處分不動產要遵照財團法人法定，不同意依文資法保留，還未討論市場收回用途。

市府文化局文資科說，無團體及個人申請依文資法保留老市場、老戲院，保留最重要是修復再利用，若有團體願意承接，與博愛之家協商保留，是最好的方法。

即將消失的興中市場內有個貼滿各式各樣海報、照片、神像、基督像的牆面吸睛，常吸引遊客駐足觀賞，這面老屋海報牆出自70多歲賴姓承租戶。記者魯永明／攝影
即將消失的興中市場內有個貼滿各式各樣海報、照片、神像、基督像的牆面吸睛，常吸引遊客駐足觀賞，這面老屋海報牆出自70多歲賴姓承租戶。記者魯永明／攝影
即將消失的興中市場內有個貼滿各式各樣海報、照片、神像、基督像的牆面吸睛，常吸引遊客駐足觀賞，這面老屋海報牆出自70多歲賴姓承租戶。記者魯永明／攝影
即將消失的興中市場內有個貼滿各式各樣海報、照片、神像、基督像的牆面吸睛，常吸引遊客駐足觀賞，這面老屋海報牆出自70多歲賴姓承租戶。記者魯永明／攝影

文資法 老屋

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