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不健康餘命平均8年 嘉義市友善高齡城市辦預防失智失能課程

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市衛生局為減緩長輩衰弱失能，在51個巷弄長照站及6個失智據點，舉辦預防延緩失能課程。圖／衛生局提供
嘉義市衛生局為減緩長輩衰弱失能，在51個巷弄長照站及6個失智據點，舉辦預防延緩失能課程。圖／衛生局提供

內政部最新統計，2021年國人「不健康餘命」7.56年，是2013年8.4年，一腳踏進「8字」頭後，首次恢復「7」字頭；嘉義市衛生局因應超高齡社會，為減緩長輩衰弱失能，在51個巷弄長照站及6個失智據點，舉辦預防延緩失能課程，有長輩說，「真好！交朋友又健康！」

81歲許姓阿嬤失智，85歲丈夫照顧壓力大，在社工邀請及兒孫鼓勵下，與丈夫參加巷弄站課程，一開始覺得什麼都不會、什麼都做不好，到後來充滿自信，還常常向兒孫及鄰居展示作品。

因小兒麻痺行動較不便的61歲劉姓婦人說，從來沒有像現在生活這麼充實，以前只有公園能力，現在有巷弄站，課程豐富多元，每天學到新東西、交到新朋友，每天有運動課程，睡眠品質變好，肌肉量也增加。

衛生局說，嘉市老人比例17.87%，高於全國，長照需求人數9000多人，長照服務涵蓋率72.04%，高於全國56.95%，嘉市領先全台成為「高齡友善城市」。日前長照管理中心LOGO揭牌，LOGO分2面設計，一面長照2.0LOGO衛福部設計，另一面嘉市城市品牌LOGO，視覺上「I」「+」音譯「愛嘉（家）諧音」，長照據點都裝LOGO，讓市民找得到、看得到、用得到。

衛生局說，研究顯示，對衰弱及輕度失能老人提供健康促進服務，可達預防失能延緩老化目標，維持長輩身心及社會功能，去年在疫情影響下，長照據點仍開班，參與長輩1169人。參與衰弱失能長輩及身障賦能訓練計畫，下肢肌力量測體適能進步比率67%。上肢肌力量測體適能進步比率70%，整體行動功能（行走測試）體適能進步比率50%。

嘉義市衛生局為減緩長輩衰弱失能，在51個巷弄長照站及6個失智據點，舉辦預防延緩失能課程。圖／衛生局提供
嘉義市衛生局為減緩長輩衰弱失能，在51個巷弄長照站及6個失智據點，舉辦預防延緩失能課程。圖／衛生局提供
嘉市長照據點都裝最新LOGO，讓市民找得到、看得到、用得到。圖／衛生局提供
嘉市長照據點都裝最新LOGO，讓市民找得到、看得到、用得到。圖／衛生局提供
嘉義市衛生局為減緩長輩衰弱失能，在51個巷弄長照站及6個失智據點，舉辦預防延緩失能課程。圖／衛生局提供
嘉義市衛生局為減緩長輩衰弱失能，在51個巷弄長照站及6個失智據點，舉辦預防延緩失能課程。圖／衛生局提供

長照 失智

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