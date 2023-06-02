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阿里山林業村停車場啟用

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
阿里山林業村停車場啟用，改善嘉義市大北門觀光商圈停車問題。記者魯永明／攝影
阿里山林業村停車場啟用，改善嘉義市大北門觀光商圈停車問題。記者魯永明／攝影

嘉義市區觀光亮點阿里山林業村計畫基地，連接文化局、北門驛、檜意森活村、阿里山小火車車庫園區、秀泰影城商業大樓，形成大北門文化觀光商圈，停車空間有限，逢假日車子亂停造成交通阻塞，車子違停被開罰單拖吊，引發民怨，阿里山林鐵文資處招標民間經營停車場，整地施工，昨天啟用營運，改善停車位一位難求現象。

為緩解阿里山林業村周邊停車需求，阿里山林鐵暨文資處去年12月將玉山一、二村0.82公頃土地，標租委外經營收費停車場，規畫235格停車位，停車場進出場採車牌自動辨識系統，設自動繳費機。

承租阿里山林業村停車場業者表示，收費標準按市府規定費率，平日汽車半小時收費10元，當日最高120元，假日15元，當日最高180元。民眾表示，商圈停車不再擔心找不到車位。地方人士說，阿里山林鐵文資處將基地分割2大塊規畫，因停車需求大增，釋出部分土地做停車場，確實改善大北門觀光商圈一位難求現象。

阿里山 停車場 北門

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